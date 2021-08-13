علماء روس يكتشفون طريقة جديدة لعلاج مرض السكري

حدد العلماء الروس بنية مستقبلات الليكوترين "BLT1" التي تشارك في العمليات الالتهابية وتلعب دورًا في تطور الأمراض المعدية والحساسية والأورام.

تفتح نتائج الدراسة، التي نُشرت في مجلة "Nature Communications"، طريقاً جديداً لتطوير علاجات لمرض السكري من النوع 2.

وجد العلماء أن "BLT1" مرتبط بعدد من الأمراض، بما في ذلك الربو والإنفلونزا والتهاب المفاصل وتصلب الشرايين والسكري والسرطان. على الرغم من وجود العديد من المحاولات لاستخدام تطوبر الأدوية في المستقبل، فإن الأدوية المحتملة لها عدد من الآثار الجانبية غير المرغوب فيها، وفعالية منخفضة.

قدم الباحثون التركيب البلوري لـ"BLT1" البشري (hBLT1) بالاشتراك مع مضاد انتقائي "MK-D-046" تم تطويره لعلاج مرض السكري من النوع 2 وحالات التهابية أخرى.

كما قام العلماء بتحليل العلاقة بين بنية ونشاط المستقبل باستخدام الطفرات المتعمدة في المناطق الرئيسية لجزيئات التركيب.