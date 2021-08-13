لاعبو كرة قدم يقيمون حفلة جنس جماعية على ملعب فريقهم

كشفت وسائل إعلام نرويجية، يوم أمس الخميس، عن حفلة جنس جماعية نظمها لاعبو فريق نرويجي يشارك في بطولة الدرجة الأولى بكرة القدم.

وأفادت قناة "tv2" النرويجية بأن 12 لاعبا من فريق بران النرويجي الذي يلعب ضمن بطولة الدرجة الأولى أقاموا حفلة جنس جماعية في ملعب الفريق.

وبحسب القناة أراد اللاعبون في البداية تنظيم حفلة صغيرة تقتصر على المشروبات والرقص، لكنها تحولت بعد ذلك إلى حفلة جنسية بعد وصول عدد من بائعات الهوى.

وقال أحد شهود العيان للقناة، "إن الحفلة كانت على ملعب الفريق وفي الهواء الطلق"، مشيرا إلى أن "عددا من لاعبي الفريق كانوا شبه عراة وانتهى الحفل عند الساعة الخامسة صباحا".

في السياق نفسه، علقت إدارة النادي على الحادثة مؤكدة حصول الحفلة وعدم فرضها عقوبة على اللاعبين.

ويُحتل الفريق المركز الأخير بعد 14 جولة في الدوري بعد أن جمع 7 نقاط فقط.