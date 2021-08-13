كاتي بيري تستوحي تصميم أحذية جديد من التاريخ الفرعوني

كشفت نجمة الغناء العالمي، كاتي بيري، التي تمتلك خط أزياء يحمل اسمها، عن تصميماتها الجديدة للأحذية، مستوحاة من التاريخ الفرعوني، حيث استخدمت فيها شكل الهرم و"مفتاح الحياة".

وأظهرت بيري صور التصميمات وصورة لها، وهى تركب جملا فى منطقة الأهرامات أثناء زيارتها إلى مصر 2014، وعلقت على الصور بـ"أحيانًا تلهمك التجربة الحقيقية"، فى إشارة منها إلى أن زيارتها إلى مصر ألهمتها تصميمات مستوحاة من التاريخ الفرعوني.

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وكانت كاتي بيري قد احتفلت بعيد ميلادها الـ35 برفقة خطيبها النجم الإنجليزي، أورلاندو بلوم، وعدد من الأصدقاء في مصر، خلال عام 2019، وكتبت: "اعتقد المصريون القدماء أنه عندما تجاوز قلبك فأنك تكون في توازن، يجب أن تكون أخف من الريشة لتكون مؤهلا لرحلة الحياة الأخرى، أمي تحولت لريشة عندما كنت طفلة، وأتمنى بعد كل ذلك أن يضيء قلبي كما كان، أنه العام الـ35".