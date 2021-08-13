فيسبوك تؤجل عودة موظفيها للعمل من المكاتب

أجلت شركة "فيسبوك" الأمريكية للتواصل الاجتماعي موعد عودة موظفيها في أمريكا للعمل من مكاتبها.

وأكدت "فيسبوك" صحة تقرير صادر عن وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، والذي يفيد بأنها أرجأت عودة الموظفين إلى العام المقبل 2022.

وأوضحت أن السر وراء قرارها هو مخاوفها من ارتفاع حالات متحور "دلتا" من فيروس "كورونا" المستجد.

وقالت الشركة في بيان لها: إنه "نظرا للبيانات الصحية الأخيرة التي تُظهر ارتفاع حالات (كوفيد-19) بناءً على متحور "دلنا"، لن يُطلب من فرقنا في أمريكا العودة إلى المكتب حتى يناير/ تشرين الثاني 2022، ونتوقع أن يكون هذا هو الحال بالنسبة لبعض البلدان خارج حدودها"، بحسب موقع "ذا فيرج".

قبل أسابيع قليلة فقط، كان قال "فيسبوك" إنه لا يزال يخطط لإعادة فتح مكاتب بالكامل مع حلول شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، مع إلزام موظفيه بالتطعيم وارتداء الكمامة الطبية.

يشار إلى أن شركة "أمازون" أجلت هي الأخرى عودة موظفيها للعمل من مكاتبها حتى 2022.