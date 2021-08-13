مطعم للوجبات السريعة من عهد الرومان يفتح أبوابه للسياح... صور

افتتح للزوار مطعم للوجبات السريعة منذ عهد الرومان في مدينة بومبي الرومانية القديمة، والتي دمرت في انفجار بركاني منذ ما يقرب من 2000 عام.

وأكد مصدر لوكالة "سبوتنيك" افتتاح قصرين آخرين أمام السياح، بالإضافة لمطعم الوجبات السريعة الروماني.

وكان مطعم الوجبات السريعة، المعروف باسم تيربوليوم، يقدم الأطعمة والمشروبات الساخنة لسكان المدينة.

وعثر على لوحات جدارية عليها شخصية حورية البحر فوق حصان. كما أن هناك لوحتين لبطتين مقلوبتين، وديك، وتم طلاء ريشهم باللون الزاهي النموذجي المعروف باسم أحمر بومبياني.

وقد ساهمت اللوحتان في إضفاء بهجة على المطعم ومن المحتمل أن تكونا بمثابة الإعلان عن قائمة الطعام المقدم.

وهناك لوحة جدارية أخرى تصور كلبا مقيدا، وربما لا تختلف كثيرا عن التذكيرات الحديثة بعدم إفلات الحيوانات الأليفة. كما نقشت رسوم مبتذلة على إطار اللوحة.

استعان باحثون برادار كاشف لما تحت سطح الأرض لرسم خريطة لمدينة رومانية أثرية بأكملها وتمكنوا من رصد تفاصيل مدهشة لبنايات لا تزال تحت الأرض من بينها معبد ونصب تذكاري، وذلك فيما يعطي لمحة عن مستقبل علم الآثار.

كانت بومبي، التي تقع على بعد 23 كيلومترا جنوب شرقي نابولي، موطنا لنحو 13 ألف شخص عندما دفنها بركان ثائر تحت أطنان من الحمم والرماد والغبار، ومن ثم تجمدت بمرور الوقت.