حلا شيحة تصدر توضيحا بعد تداول أنباء عنها... وتغلق باب التعليقات

أصدرت الفنانة المصرية، حلا شيحة، اليوم الجمعة، توضيحا بعد تداول أنباء مغلوطة عنها مؤخرا.

وأشارت شيحة في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي إلى أنه صدرت شائعات عديدة عنها ومرفقة بصور قديمة لها (قبل ارتدائها الحجاب) بـ"عناوين صحفية مغرضة"، بحسب تعبيرها، وذلك عبر حسابات مزورة باسمها.

وشددت حلا شيحة أن حسابها الرسمي والموثق على موقع "إنستغرام" هو الوحيد لها على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجهت الشكر لشركة "فيسبوك" على إغلاقها كافة تلك الحسابات المزورة.

كما ناشدت حلا شيحة في منشورها بضرورة "الارتقاء بأفكارنا وأخلاقنا بدلا من الانشغال بالتفاهات ونشر الشائعات"، بحسب قولها.

وحرصت حلا شيحة على إلغاء خاصية التعليقات في منشورها الجديد، منعا لتلقيها ردود تحمل سخرية أو خروج عن حدود الأدب.

View this post on Instagram A post shared by Hala Shiha (@halashihanew)

وكان بعض مستخدمي "السوشيال ميديا" اتهموا حلا شيحة مؤخرا بالازدواجية في الفكر، بعد أن قامت الحسابات المزورة التي تحمل اسمها بنشر صور لها من جلسات تصوير سابقة، والتي ربطوا بينها وبين تصريحاتها المثيرة للجدل، التي أعلنت فيها أنها تتبرأ من آخر أفلامها "مش أنا"، ومن بعض المشاهد التي جمعتها ببطله الفنان، تامر حسني.

وأثار إعلان حلا شيحة تبرؤها من فيلم "مش أنا" بعد زواجها من الداعية الإسلامي، معز مسعود، هجوما واسعا عليها من جانب العديد من الفنانين، بل وإعلان نقابة الممثلين المصريين شطب اسمها من عضويتها.