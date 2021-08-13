محمد حماقي يرد على فنانة لبنانية: أنت إدماني

قدمت الفنانة اللبنانية إليسا تهانيها القلبية بنجاح أغنية الفنان المصري محمد حماقي الجديدة "لو هتسيب"، وذلك بتغريدة نشرتها على صفحتها الشخصية على موقع "تويتر".

حقق فيديو أغنية "لو هتسيب" أكثر من مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب" خلال أقل من 24 ساعة، حسب ما ذكره موقع "البلد"، وغردت إليسا قائلة:

"مبروك حبيب قلبي، أغنيتك الجديدة هي إدماني"، ليرد عليها حماقي قائلا: "شكرا حياتي، أنتِ إدماني".

​

يذكر أن أغنية "لو هتسيب" من كلمات تامر حسين، ألحان وتوزيع وميكس أحمد إبراهيم، مخرج فني محمد مصطفى "بيكاسو"، رسوم محمد مصطفى، أحمد نادي، ياسر حافظ، تحريك ياسر حافظ ومحمد أحمد وإخراج أحمد نادي.