المخرج كوينتن تارانتينو يعاقب والدته بحرمانها من ثروته... ما رد فعلها؟

وقالت كوني زاستوبيل (75 عاما) والتي تعمل ممرضة في تصريحات لصحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية إن ابنها كوينتن تارانتينو يحظى بحبها ودعمها، على الرغم من قراره القاسي تجاهها.

وأضافت أنه "من السهل بالنسبة للتعليقات الصادرة على البودكاست أن تدور وتنتشر بسرعة دون سياق كامل".

وأردفت: "فيما يتعلق بابني كوينتن، فأنا أؤيده وفخورة به وأحبه وأحب عائلته الجديدة المتنامية، لقد منحني فرحة كبيرة عندما رقصت أرقص في حفل زفافه، وتلقيت خبر ميلاد حفيدي ليو".

وأكدت والدة كوينتن تارانتينو أنها "لا ترغب في المشاركة في هذا الجنون الإعلامي".

وكان كوينتن تارانتينو (58 عاما) كشف في لقاء إذاعي معه على بودكاست "The Moment" في وقت سابق من الأسبوع الحالي عن وعد اتخذه مع نفسه منذ الطفولة، وهو ألا يمنح والدته المال في حال نجاحه بالمستقبل، بعد أن قللت من شأن كتاباته عندما كان طفلا صغيرا.

وعندما سئل في البودكاست عما إذا كان يلتزم بذلك العهد، ضحك المخرج الحائز على جائزة أوسكار، وقال: "نعم نعم، لقد ساعدت والدتي على الخروج من مأزق مع مصلحة الضرائب، لكن لا يوجد منزل ولا سيارة كاديلاك ولا منزل لها".

كما تذكر تارانتينو في مقابلة البودكاست لحظة وبّخته فيها والدته لأنه كان يكتب رواية له بدلا من أدائه الواجب المدرسي.

وواصل تارانتينو: "عندما تحدثت والدتي معي بتلك الطريقة الساخرة، قلت في رأسي أنه عندما أصبح كاتبا ناجحا لن ترى قرشا مني أبدا".

وتعاون كوينتين تارانتينو مع العديد من كبار نجوم هوليوود، مثل براد بيت وصامويل إل جاكسون وليوناردو دي كابريو وجون ترافولتا.

وحاز المخرج وكاتب السيناريو تارانتينو على جائزتي أوسكار، وتضم مسيرته الفنية كلاسيكيات شهيرة مثل "Kill Bill" و"Pulp Fiction" و"Reservoir Dogs"، بينما كان آخر أفلامه هو "Once Upon a time in Hollywood" من إنتاج عام 2019، وشهد على اللقاء الفني الأول بين النجمين، براد بيت وليوناردو دي كابريو.