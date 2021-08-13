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    النوم على السرير

    8 أسباب قد تقنعك بالنوم على ظهرك

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    اتضح أن النوم على ظهرك قد يكون حلا بسيطا وفعالا لمجموعة من الأمراض، كما أنه يحول دون الإصابة بأمراض أخرى تعجل وضعيات النوم الخاطئ الأخرى بظهورها.

    وبحسب موقع health line، يوفر النوم على الظهر، مجموعة من الفوائد الصحية التي ربما لم تفكر فيها.

    عندما يتعلق الأمر بالرضع، توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بنوم الأطفال على ظهورهم لتقليل خطر الإصابة بمتلازمة موت الرضع المفاجئ (SIDS).

    النوم والوقت
    almrsal.com
    أيهما أفضل للصحة...النوم على الظهر أم على البطن

    وجدت مراجعة عام 2019 أن النوم على الظهر والجانب يرتبط بألم أقل في العمود الفقري من النوم على البطن بالنسبة للبالغين.

    وأشارت إلى أن أكثر من 60% من البالغين الأوروبيين هم من الأشخاص الذين ينامون على ظهورهم وجنوبهم.

    وفقا لدراسة عام 2017 يفضل معظم الناس النوم على جوانبهم مع اقترابهم من سن الرشد. ومن المثير للاهتمام أن الدراسة أشارت إلى أن الأطفال ينامون بشكل متساوٍ على جانبيهم وظهرهم وبطنهم.

    فوائد النوم على الظهر:

    1. تقليل آلام الظهر والرقبة

    يساعد النوم على الظهر في تقليل الضغط على عمودك الفقري. هذا الوضع يحاكي الوقوف بشكل مستقيم.

    النوم على بطنك ورأسك إلى جانب واحد يشبه تحويل رأسك في اتجاه واحد لساعات أثناء الجلوس أو الوقوف، مما يسبب الألم. كما أنه يضغط على العمود الفقري لأن رقبتك مائلة للخلف.

    من الأسهل بكثير إراحة العمود الفقري من خلال الاستلقاء على الظهر واستخدام الوسائد للراحة والحفاظ على الانحناء الطبيعي للعمود الفقري.

    2. تحسين التنفس

    الحجاب الحاجز هو العضلة المسؤولة عن التنفس، وضغطه من خلال النوع على بطنك أو جانبك يجعل تنفسك أضعف.

    أشارت دراسة أجريت عام 2018 إلى أن التنفس البطيء والعميق يؤدي إلى إنتاج الميلاتونين، وهو هرمون يعزز الاسترخاء، ويحث على النوم، ويزيد من نشاط الجهاز العصبي السمبتاوي.

    3. تقليل الاختراقات

    تمتص أكياس الوسادة الدهون من الجلد والشعر وكذلك بقايا منتجات العناية بالبشرة والشعرـ ويتم نقلها بسهولة إلى الوجه أثناء النوم.

    يمكن أن يساهم ذلك في مشاكل البشرة، مثل:

    الرؤوس السوداء

    الرؤوس البيضاء

    احمرار وتهيج

    النوم على الظهر يبقي الوجه بعيدا عن غطاء الوسادة، وبالتالي، الأوساخ والزيوت التي يمكن أن تهيجه.

    4. منع التجاعيد والخطوط

    يمكن للنوم على وجهك أن يقرص البشرة ويسحبها ويهيجها، مما يؤدي إلى ظهور التجاعيد. عندما يكون وجهك على الوسادة مباشرة، يمكن أن يتسبب الاحتكاك الناتج في ظهور التجاعيد والخطوط.

    الأمر نفسه ينطبق على الرقبة، والتي يمكن أن تتعرض للضغط والتعديل أثناء النوم على بطنك.

    يساعد النوم على الظهر أيضا في الحفاظ على منتجات العناية بالبشرة على وجهك بعيدا عن غطاء الوسادة.

    5. تقليل انتفاخ الوجه

    عند الاستلقاء على أي جزء من وجهك، تتجمع السوائل في تلك المنطقة، ما يسبب انتفاخا حول العينين وتورما في الوجه.

     من خلال الاستلقاء على ظهرك، فإنك تثبط هذا التجمع وتقلل من الانتفاخ.

    6. تقليل احتقان الجيوب الأنفية

    يساعد النوم مع رفع رأسك فوق مستوى القلب على تخفيف الاحتقان ومنع انسداد الممرات الأنفية. عندما يكون الرأس لأسفل، يتجمع المخاط في الجيوب الأنفية.

    امرأة تعاني من الصداع النصفي
    © Fotolia / Viacheslav Iakobchuk
    5 تمارين تقضي على صداع التوتر في 5 دقائق

    إذا رفعت رأسك، فستقوم الجاذبية بدورها للمساعدة في تصريف المخاط والحفاظ على مجاري الهواء نظيفة.

    وفقًا لمراجعة عام 2016، فإن هذا الوضع يساعد أيضا في علاج ارتجاع حمض المعدة، المعروف أيضا باسم مرض الجزر المعدي المريئي (GERD).

    7. منع صداع التوتر

    على غرار تأثيره على رقبتك وعمودك الفقري، فإن النوم على الظهر يزيل الضغط عن رأسك.

    يبدأ الصداع الناتج عن عنق الرحم، أو الصداع المتأصل في العمود الفقري العنقي، في الرقبة وغالبا ما يتم الخلط بينه وبين الصداع النصفي. وقد تشمل أعراض صداع التوتر:

    ألم نابض على جانب واحد من رأسك أو وجهك

    تصلب الرقبة

    ألم بالقرب من العينين

    ألم عند السعال أو العطس

    حساسية الضوء والضوضاء

    رؤية ضبابية

    معدة مضطربة

    انضغاط الأعصاب

    بالحفاظ على رأسك وعنقك وعمودك الفقري في وضع محايد، فإنك تخفف الضغط وتتجنب الألم.

    8. الاستيقاظ بشكل طبيعي

    عندما يكون وجهك لأعلى، ستلاحظ بسهولة أكبر التغييرات في الضوء، وعندما يتدفق ضوء الشمس إلى غرفة نومك، يمكنك تلقي إشارة بأن وقت الاستيقاظ قد حان.

    قد تجد طريقة الاستيقاظ هذه أكثر متعة من صوت المنبه. بالإضافة إلى ذلك، يساعد الضوء على تنظيم إيقاع الساعة البيولوجية لديك، بحيث يمكنك النوم والاستيقاظ في الأوقات المثلى.

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