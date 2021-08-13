أصالة نصري توجه رسالة إلى خطيب ابنتها... صورة

وجهت الفنانة السورية أصالة نصري رسالة إلى خطيب ابنتها، المهندس أحمد هلال، تمنت له فيها السعادة والتوفيق والأيام الجميلة.

ونشرت أصالة على صفحتها الرسمية على إنستغرام نص المعايدة الذي جاء فيه:

"وجودك بحياتنا فرصه للسعاده والطمأنينه ياأطّيب قلب وأحلى روح ياحبيب وحيدتي وأغلى أنثى بحياتي ياغالي على قلبي وقلب سيّدة روحي بنتي .. كلّ سنه وأنت سالم ياشبّ بيشبه جوّاه برّه .. قلبك متل ضحكتك الحلوه النقيّه الله يسعد أيّامك وتكون إلنا سند وأمان .. الله يحفظك لعيلتك اللي كبرت ونكبر دائماً فيك ياروح قلبي وحبيبي والغالي الحنون الشّهم الفهيم الرايق... حليت أيامنا بوجودك".

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يشار إلى أن أصالة نصري أعلنت، في شهر يناير/ كانون الثاني 2020، انفصالها بشكل رسمي عن زوجها المخرج طارق العريان، بعد زواج دام 14 عاما.