فنانة مصرية تحسم حقيقة حملها بعد ظهورها بوزن زائد.. فيديو

حسمت الفنانة المصرية هنا الزاهد الجدل السائد حول مسألة حملها، وذلك خلال لقاء صحفي، لتؤكد أنها لاتنتظر أي مولود.

وظهرت الزاهد في إحدى حفلات الزفاف وهي مكتسبة بعض الوزن الزائد مما جعل البعض يتناول الخبر، ويثيره في مواقع التواصل الاجتماعي، لينتشر وبكثافة، حسب موقع "فوشيا".

وأوضحت هنا الزاهد أن تصميم الفستان الضيق وقماشه السميك جعلها تبدو مكتسبة بعض الوزن فظن الناس أنها حامل، وعلقت على خبر حملها قائلة خلال اللقاء: "أنا لو حامل أكيد مش هخبي، وهقول للناس، وهخليهم يفرحوا".

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وظهرت هنا في صور الزفاف وهي ترتدي فستانا قصيرا، ضيقا، أخضر اللون وبصحبة زوجها الفنان أحمد فهمي.