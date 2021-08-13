فيسبوك ماسنجر يطرح ميزة أساسية في واتسآب إلى محادثاته الصوتية والمرئية

أعلنت شركة "فيسبوك" الأمريكية للتواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، عن طرحها مجموعة من التغييرات التي ستزيد من خصوصية مستخدميها.

وطرح تطبيق"فيسبوك ماسنجر" ميزة أساسية موجودة تطبيق التراسل الفوري "واتسآب"، وهي إمكانية إجراء محادثات صوتية ومرئية مشفرة من طرف إلى طرف، بحسب بيان رسمي.

وبتلك الميزة الجديدة، لا يمكن لأي شخص آخر غير الشخص الذي تتحدث معه أن يرى أو يستمع إلى الدردشات أو المحادثات التي بالصوت أو الصورة.

كما ينوي "فيسبوك ماسنجر" إضافة تحديثات جديدة لميزة الرسائل المختفية، ومنها القدرة على تنشيط الرسائل المختفية للجميع في الدردشة وليس صاحب الحساب فقط، كما أن المستخدمين سيكون لديهم قدرا أكبر من التحكم بين طول مدة عرض الرسائل وموعد اختفائها، والتي تتراوح من 5 ثوان إلى 24 ساعة.

وتشمل التغييرات القادمة أيضا تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام"، الذي من المتوقع أن تكون رسائله المباشرة مشفرة من طرف إلى طرف، ولكن هذا يستلزم في البداية أن يتابع الطرفين حسابات بعضهما.

وكانت شركة "فيسبوك" أعلنت قبل أسبوعين عن اتخاذها خطوات جديدة للحد من قدرة المعلنين على الوصول إلى المراهقين من خلال الإعلانات المستهدفة.

وسيمنع التغيير الجديد المعلنين من استخدام "الاهتمامات" أو المعلومات المستقاة من الخدمات الأخرى لعرض الإعلانات على مستخدمي "فيسبوك" و"إنستغرام" و"فيسبوك ماسنجر" الأصغر سنا، بينما سيظل للمعلنين إمكانية استخدام معلومات ديموغرافية واسعة، مثل العمر والجنس والموقع،