"شاومي" تطور روبوتا رباعي الأرجل قيمته 1500 دولار... فيديو وصور

طورت شركة "شاومي" الصينية، روبوتا رباعي الأرجل يدعى "CyberDog"، وهو نسخة تجريبية تحتوي على إمكانيات غير مسبوقة، استوحت تصميمه من المخلوقات الحية.

ويزن الكلب الآلي ثلاثة كيلوغرامات، وهو قادر على التحرك بسرعة ثلاثة أمتار في الثانية، ومجهز بأجهزة استشعار وكاميرات تسمح له بالتحرك في وضع شبه مستقل.

ويأتي روبوت "CyberDog" بتصميم أنيق ومستقبلي على شكل المخلوقات الحية، تقول "شاومي" أن الروبوت الآلي ذكي بما يكفي لأداء بعض الحركات مثل القفز والجري والشقلبة والالتفاف والانعطاف يمينا ويسارا، ويمكنه التحرك بسرعة عالية ومهارة فائقة والركض بسرعة من 3.2 ميل في الثانية.

ويحتوي الكلب الآلي "CyberDog" على ثلاثة منافذ USB-C ومنفذ HDMI واحد، وتقول "شاومي" أنه يمكن استخدامها لتخصيص أجهزتها، كما تقترح الشركة الصينية إمكانية إضافة مستشعرات ليدار وكاميرات بانورامية وأضواء بحث إلى الروبوت.

Last but not least, we’ve got another surprise for you, a bio-inspired quadruped robot – #XiaomiCyberDog. pic.twitter.com/3t12nvjrAj — Xiaomi (@Xiaomi) August 10, 2021

وقالت إنها ستطلق 1000 وحدة مبدئيا من "CyberDog" للمطورين وعشاق منتجات الشركة، وتأمل عملاقة التقنية الصينية أن يتمكن المستخدمون الأوائل من دفع تطوير وإمكانات الروبوتات الرباعية.