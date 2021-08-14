تقنية شهيرة وخطيرة تجعلك ممثلا مشاركا في أحدث أفلام هيو جاكمان

لجأت شركة "وارنر براذرز" إلى تقنية شهيرة وخطيرة تجعل الجمهور يشارك في مشهد من إعلان أحدث أفلام النجم الأسترالي، هيو جاكمان.

وأطلقت شركة "D-ID" بالاتفاق مع "وارنر براذرز" موقعا إلكترونيا يستخدم تقنية "التزوير العميق" (DeepFake)، والتي تطلب من زائريه تحميل صورة له وكتابة اسمه من أجل إدراجها في إعلان الفيلم الجديد "Reminiscence".

وتمتلك شركة "D-ID" تقنية خاصة بها يمكن أن تحمي المستهلكين من خاصية التعرف على الوجه، لكنها أدركت بعد ذلك أنه يمكن أيضا استخدام تقنيتها لتحسين "التزييف العميق".

وأصبحت ميزة "التزييف العميق" متداولة بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة من أجل فبركة خطاب لسياسي أو فيديو لأحد المشاهير، بمزج صور وأصوات بطريقة احترافية، لتبدو حقيقية تماما، ومن الصعب تمييزها.

لكن لوحظ أنه بعد تحميل الصورة على الموقع فإنها تظهر في إعلان الفيلم غير مثالية، وقد تبدو مشوهة في بعض الأحيان، لكنها لا تزال غير سيئة جدا، بالنظر إلى التكنولوجيا التي أنشأتها الشركة من صورة واحدة فقط.

وتدور أحداث فيلم "Reminiscence" في إطار من الخيال العلمي، حول محقق خاص للدماغ يدعى "نيك باستر"، والذي يبحث في الذكريات من أجل حل قضية ما، وهو من بطولة هيو جاكمان الذي حقق شهرة واسعة من تجسيده دور البطل الخارق "وولفرين" من "رجال إكس"، المستوحى عن قصص "مارفل" الهزلية.

وسيطرح الفيلم في دور العرض السينمائية في 20 أغسطس/ آب الجاري، كما سيعرض على منصة "إتش بي أو ماكس" الرقمية الأمريكية.