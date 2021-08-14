دنيا سمير غانم تنشر رسالة جديدة في رثاء والديها وتوجه الشكر إلى هؤلاء

نشرت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، رسالة جديدة في رثاء والديها الراحلين الفنان سمير غانم، والفنانة دلال عبد العزيز، موجهة الشكر إلى جمهورها وأصدقاءها.

وقالت دنيا، عبر صفحتها على "إنستغرام"، "أشكر جمهوري وأصدقائي بعد وقوفهم بجواري وأسرتي خلال الفترة الصعبة"، التي فقدت فيها والدتها الفنانة دلال عبدالعزيز، ومن قبلها والدها الفنان سمير غانم، على مدار قرابة 4 أشهر، إثر إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت إلى أن الجمهور من مصر والوطن العربي أجمع أصبحوا أهلها وأخواتها ، متابعين دعمها لهم ، قائلة: "شكراً لكل عائلتنا وأخواتنا في جميع أنحاء الوطن العربي".

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وتوفيت الفنانة دلال عبد العزيز في 7 أغسطس/ آب الجاري، بعد صراع مع المرض استمر منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل/ نيسان الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما، وقبلها بثلاثة أشهر ونحديدا في 20 مايو/ أيار، توفي الفنان الكوميدي سمير غانم عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا تاركا تاريخا خلفه حافلا بالأعمال السينمائية والمسرحية.