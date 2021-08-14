عمرو دياب يثير الجدل حول عودته إلى دينا الشربيني بعد نشر صورتهما في الساحل

ونشرت وسائل إعلام مصرية، صورة ظهر فيها عمرو دياب إلى جوار دينا الشربيني، في الساحل الشمالي، أثناء التقاط صورة مع جمهور له، واجتمعا سويا تناول الطعام برفقة عدد من الأصدقاء.
تفاصيل صورة تجمع #عمرو_دياب و #دينا_الشربيني في الساحل الشمالي#صدى_البلد#البلدhttps://t.co/H4wynnMZ9z
— صدى البلد 🇪🇬 (@ElBaladOfficial) August 13, 2021
في سياق متصل، أحيا عمرو دياب حفلا جديدا أمس الجمعة، بمناسبة افتتاح أول مارينا لليخوت في مصر، وذلك في منتجع مراسي بالساحل الشمالي، ونشر عدد من النجوم والمشاهير صورا وفيديوهات لحفل عمرو دياب في مارينا اليخوت، وظهر الهضبة في إحدى الفيديوهات وهو يلمح إلى العودة لدينا الشربيني.
وعقب غناء عمرو دياب لأغنية برج الحوت، رد على أحد الحاضرين من الجمهور قائلا "هنرجع"، وهو ما اعتبره الحاضرون إشارة إلى اقتراب عودة علاقته مع دينا الشربيني.
No music is needed ♥️#عمرو_دياب pic.twitter.com/fQIJGMF2tt
— Ahmed Elyamany (@aelyamany8) August 14, 2021
وكانت مصادر إعلامية كشفت الفترة الماضية عن وقوع شجار بين الفنان المصري عمرو دیاب، والفنانة دینا الشربیني، أدى إلى رفع صوتھما خلال تواجدھما في أحد الأماكن الساحلیة، كما انتشرت تكهنات خلال الفترة الماضية بأن علاقتهما انتهت للأبد، بعد أن ألغى متابعته لها على موقع "إنستغرام"، وطرده لها من شقته في فندق "الفورسيزونز".
فيما قال الكاتب الصحفي والإعلامي أيمن نور الدين، إن "الخلاف لم يكن وليد هذه اللحظة"، مؤكدا أن "الخلاف وقع بسبب رغبة دينا الشربيني في الزاوج الرسمي، بعد علاقة طويلة دامت لعدة سنوات، وشعرت بالغيرة عندما وجدت الكثير من الفنانات يحتفلن بزفافهن أمام الجميع"، فكتب أيمن: "حيث كانت للزيجات الرسمية المتتالية في الوسط الفني في الأشهر الماضية أثرها في تجدد الخلافات بينهما، وصارت دينا تطالب بالمساواة بياسمين صبري وريهام حجاج وأخيرا درة وأنها لا تقل عن أي فنانة أخرى في الحصول على الزواج الرسمي وربما إنجاب الأطفال مستقبلا".
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