لفتة عمرو دياب الإنسانية على المسرح تحظى بتفاعل كبير... فيديو

حظيت اللفتة الإنسانية التي صدرت من الفنان المصري، عمرو دياب، خلال حفله الغنائي الذي أحياه، أمس الجمعة، في مدينة العلمين الجديدة بتفاعل واسع من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشاد مستخدمو "السوشيال ميديا" باستقبال عمرو دياب الدافئ لشاب من ذوى القدرات الخاصة صعد إلى مسرح الحفل، والذي عبر للفنان المصري عن حبه الشديد له.

وقال الشاب لعمرو دياب في الحفل إنه يحبه، ثم احتضن نجمه المفضل، فما كان من عمرو دياب أن طلب من جمهوره أن يحيوا الشاب تحية كبيرة للغاية.

View this post on Instagram A post shared by ArabWood (@arabwoodtv)

وكان عمرو دياب شارك الأسبوع الماضي في حفل زفاف الفنانة المصرية، نيللي كريم، وعريسها بطل الإسكواش المصري السابق، هشام عاشور.

كما أحيا دياب مؤخرا حفلا غنائيا بمناسبة افتتاح أول مارينا لليخوت في مصر، وذلك في منتجع مراسي بالساحل الشمالي، ونشر عدد من النجوم والمشاهير صورا وفيديوهات لحفل عمرو دياب في مارينا اليخوت، وظهر الهضبة في إحدى الفيديوهات وهو يلمح إلى العودة للفنانة دينا الشربيني

وعقب غناء عمرو دياب لأغنية برج الحوت، رد على أحد الحاضرين من الجمهور قائلا "هنرجع"، وهو ما اعتبره الحاضرون إشارة إلى اقتراب عودة علاقته مع دينا الشربيني.

وكانت آخر أعمال عمرو دياب الغنائية أغنيتي "اتقل" و"الدنيا بترقص"، اللذان من المقرر أن يضمهما إلى ألبومه الغنائي الجديد.