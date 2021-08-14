"ديزني" تدافع عن قرارها الذي أثار غضب سكارليت جوهانسون

دافع الرئيس التنفيذي لشركة "ديزني"، بوب تشابك، عن قرارها بطرح أفلام مثل "Black Widow" من بطولة النجمة الأمريكية، سكارليت جوهانسون، على منصة "ديزني بلس" بالتزامن مع عرضها في الصالات السينمائية.

وأثارت الخطوة غضب سكارليت جوهانسون، وأعلنت الشهر الماضي عن بدئها في اتخاذ إجراءات قانونية ضد "ديزني"، بدعوى أن طرح فيلمها عبر شبكة الإنترنت ينتهك عقدها.

وأعلنت "ديزني" عن توفير فيلم "Black Widow" لمشتركي "ديزني بلس" المنضمين إلى خدمة "بريميير"، والتي تشترط دفع المزيد من المال للاستمتاع بعروض حصرية.

وزعمت جوهانسون في دعواها القضائية أن أجرها كان "يعتمد إلى حد كبير" على إيرادات شباك التذاكر في دور العرض السينمائي، والذي كان أقل بكثير مما كان متوقعا.

وبرر المدير التنفيذي لـ"ديزني"، بوب تشابك، لمحللي وول ستريت قراره بعرض فيلم "Black Widow" سينمائيا وعلى شبكة الإنترنت في توقيت واحد، بأنه "تم تصوير هذا الفيلم وغيره من الأفلام في توقيت... لم نكن نعلم بالتأكيد عن فيروس "كورونا" المستجد"، بحسب مجلة "هوليوود ريبورتر"، في إشارة منه إلى أنه تم تنفيذ الفيلم قبل انتشار (كوفيد-19).

وتابع موضحا أن "ديزني تعاقدت مع مئات المواهب، والتي سارت بسلاسة إلى حد كبير".

وأردف: "تماما مثلما فعلنا في مرات عديدة من قبل، وجدنا طرقا لتعويض مواهبنا بشكل عادل حتى يشعر الجميع بالرضا، بغض النظر عن السبب".

وفيلم "Black Widow" مستوحى عن قصص "مارفل" الهزلية، وتلعب سكارليت جوهانسون في أحداثه دور العميلة الروسية "ناتاشا رومانوف".