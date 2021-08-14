ابنة هيفاء تعلق على صورة لها بجملة من أغنية لوائل كفوري... "سكر على مربى"

نشرت زينب فياض، ابنة الفنانة هيفاء وهبي، صور اللوك الجديد الذي اعتمدته على حسابها الشخصي على موقع "إنستغرام"، ووصفت نفسها "سكر على مربى".

اعتمدت زينب فياض الشعر الأحمر، ووضعت عدسات لاصقة باللون الأخضر، لتعلِّق موجهة حديثها لصديقتها خبيرة التجميل ليال: "صديقتي وأختي كل مرة عم تفاجئيني أكتر"، حسب مجلة "زهرة الخليج".

وشاركت خبيرة التجميل، ليال، اللوك الجديد لابنة هيفاء وهبي، من خلال حسابها في "إنستغرام"، وعلقت: "هي أختي وصديقتي، نصف ابتسامتي، نصف حياتي وهي التي لا أُريد أن أفقدها فيا رب أدمها لي.. حبيبة قلبي"، كما نشرت ليال صورة أخرى لابنة هيفاء وهبي، وعلّقت: "الصمت في حرم الجمال جمال".

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واستعانت زينب بجملة "سكر على مربى" من أغنية "البنت القوية" التي أطلقها الفنان اللبناني وائل كفوري قبل نحو شهرٍ، لتعبر عن رضاها عن اللوك الجديد عبر "إنستغرام".