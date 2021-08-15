زوج مودل روز يعرض مساعدتها رغم سعيها للخلع منه... فيديو

عرض رجل الأعمال السعودي، محمد الحمود، على زوجته مدونة الموضة وعارضة الأزياء السعودية، مودل روز، المساعدة في أي قضية تعاني منها، رغم سعيها للخلع منه.

وقال محمد المحمود الذي يعد أحد أكبر مديري المواهب في الشرق الأوسط في مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "سناب شات"، إنه على استعداد لمساندتها في أى شيء يواجهها بشكل عام في حياتها، وبشكل خاص في أي دعاوى قضايا ترفعها، مستثنيا من المساعدة قضية خلعها منه.

وأضاف أنه سيقف إلى جانبها بسبب "أصله"، معقبا أن زوجته لديها قضية أخرى خلاف قضيتها معه، "هذه القضية صارت في الوقت اللي كنت فيه معاها وكنا مع بعض كنت مع الحق لأن الباطل ما راح يدوم".

وتابع: "أنا بقف بحسب الأدلة اللي عندي وأنا مستعد أكون أول الناس بصفها".

يأتي هذا بعدما خرجت مودل روز، عن صمتها قبل أيام بشأن أزمتها مع زوجها، إذ استغاثت بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من أجل الحصول على الخلع من زوجها، لافتة إلى أنها تعاني في المحاكم منذ 10 أشهر دون نتيجة.