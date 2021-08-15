"تويتر" يجري تعديلات في تصميمه بعد شكوى مستخدميه من صداع

وافق موقع "تويتر" الأمريكي للتغريدات على إجراء تعديلات في تصميم نسخته الخاصة بسطح المكتب، بعد تلقيه شكاوى من العديد من المستخدمين.

وأعلن "تويتر" عن قيامه بإعادة ضبط التباين على أزراره، وذلك بعد شكوى المستخدمين من إصابتهم بإجهاد في العين وصداع نصفي، بسبب التباين المرئي العالي في ألوان الأزرار والروابط، بالإضافة إلى الخط الجديد الذي استخدمه "Chirp".

We've identified issues with the Chirp font for Windows users and are actively working on a fix. Thanks for your patience and please let us know if you have additional feedback. — Twitter Accessibility (@TwitterA11y) August 14, 2021

وقد يكون التباين العالي مفيدا للأشخاص الذين يعانون من ضعف في الرؤية أو المصابين بعمى الألوان، لكنه قد يكون مؤلما للأشخاص الذين لديهم حساسية للألوان الزاهية أو الضوء.

ومن بين التعديلات التي أجراها "تويتر" في تصميمه هو تحويل لون زر المتابعة إلى أسود، وذلك عند "عدم متابعة" الحسابات.

يشار إلى أن موقع "تويتر" أعلن عن وقف عملية توثيق حسابات مستخدميه من جديد، والتي كان أعادها بعد غياب في شهر مايو/ أيار الماضي.

وأوضح "تويتر" أنه أوقف العملية لرغبته في العمل على طلبات التوثيق، وكذلك عملية مراجعتها، التي تتيح للمستخدمين الحصول على علامة التوثيق الزرقاء.

وتردد أن السبب الحقيقي وراء ذلك القرار هو أن منصة التغريدات الشهيرة قامت خلال الفترة الماضية بتوثيق حسابات مزورة وغير أصلية.