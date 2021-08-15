من هو ملحم بركات الذي يحتفل "غوغل" بذكرى ميلاده... قصة ابتعاده عن فيروز

نشأ ملحم بركات محبا للفن منذ صغره في لبنان، ويحتفي محرك البحث الأمريكي "غوغل"، اليوم الأحد، بذكرى ميلاد هذا المطرب والموسيقار الراحل.

وضع "غوغل" صورة الفنان، ملحم بركات على وجهة صفحته الرئيسية، احتفالا بمرور 76 عاما على ميلاده، ولكن من هو ملحم بركات الذي يحتفل به غوغل؟

نحتفل اليوم بذكرى ميلاد الفنان اللبناني #ملحم_بركات عبر تغيير شعارنا.



شاهد الشعار على صفحتنا الرئيسية pic.twitter.com/nTvGYMN5Cd — GoogleArabia (@GoogleArabia) August 15, 2021

من هو ملحم بركات

ملحم بركات هو مطرب وموسيقار وملحن لبناني، ولد في بلدة كفرشيما بلبنان يوم 15 أغسطس/ آب من عام 1945.

يتميز ملحم بركات بأنه متعصب للغناء باللهجة اللبنانية، مثل مواطنته الفنانة نجوى كرم، ويجمع في أسلوبه الغنائي بين الطرب والغناء العصري.

ورحل ملحم بركات عن عالمنا بعد صراع مع المرض داخل أحد المستشفيات في بيروت، وذلك في عام 2016.

عمل والد ملحم بركات في النجارة، وكان يعزف على آلة العود، وتأثر ابنه ملحم بألحان الموسيقار المصري الراحل، محمد عبد الوهاب، وكان أول لحن يضعه هو نشيد مدرسته في بلدة كفرشيما.

ومع بلوغه مرحلة الشباب، ترك ملحم بركات المدرسة في عمر 16 عاما ودرس في المعهد الوطني للموسيقى خفية عن والده لإيمانه أن الساحة الفنية لا تقبل بمحمد عبد الوهاب جديد، لكنه وافق فيما بعد على رغبة ابنه بعدما أدرك موهبته.

وخلال 4 سنوات داخل المعهد الوطني للموسيقى، درس ملحم بركات الغناء الشرقي والعزف على آلة العود والصولفيج، لكنه ترك المعهد قبل إتمام دراسته، وانضم إلى مسرح الأخوين رحباني.

يحتفي محرك البحث #Google بذكرى ميلاد الفنان والملحن اللبناني #ملحم_بركات الذي ولد في 15 أغسطس 1954



يعتبر من أشهر المطربين والملحنين اللبنانين والعرب، تأثر بفن الموسيقار محمد عبد الوهاب ولد في قرية كفر شيما، توفي يوم 28 أكتوبر 2016، ببيروت، بمرض سرطان pic.twitter.com/ej6rNtKdCG — الوتر السابع (@alwatr7) August 14, 2021

أبرز أعمال ملحم بركات

قام محمد راسم بالغناء في العديد من مسرحيات الأخوين رحباني، ومنها "بياع الخواتم" و"سفر برلك"، كما أنه غنى من كلماتهما وألحانهما، مثل "شو بعدو الناطر"، كما أنه شارك في مسرحيات عديدة، منها "ست الكل" و"حلوة كتير" مع الفنانة اللبنانية الراحلة صباح.

كما أن كان لملحم بركات نصيب وافر من المشاركات في مهرجانات عربية كبيرة، مثل قرطاج وجرش، وقام ببطولات على شاشة السينما، منها فيلمي "المرمورة" و"حبي الذي لا يموت"، الذي شدا في ألحانه بأغنية "يا حبي اللي غاب".

قام ملحم بركات بالتحلين للعديد من الفنانين الكبار في الوطن العربي، مثل وديع الصافي في أغنيات مثل "جينا نسأل خاطركن"، وصباح في "ليس لهلق سهرانين"، وماجدة الرومي في أغنيات "عيناك" و"اعتزلت الغرام"، ووليد توفيق في "أبوكي مين يا صبية"، وفارس كرم، ونجوى كرم في "قلبي مصنع بارود"، وشذى حسون.

كما أن ملحم بركات كاد أن يلحن للفنانة اللبنانية فيروز خلال فترة مرض زوجها، عاصي الرحباني، لكن الأخير طلب منه عدم استغلال مرضه، ما جعل بركات يعده بعدم التلحين لها، بحسب تصريحاته لـبرنامج "الشريان".

ولا يخلو رصيد ملحم بركات من الأعمال الوطنية، فتعاون مع نجوى كرم في أغنية "رح يبقى الوطن"، و"صار بدنا حريق"، والتي تعرضت للمنع من جانب الأمن العام اللبناني بسبب انتقادها لأوضاع لبنان.

جوائز حصل عليها ملحم بركات

منح الرئيس اللبناني، ميشال عون، ملحم بركات وسام الأرز برتبة كوماندور، بعد مرور 40 يوما على وفاته، فيما نال وهو حي العديد من الجوائر والأوسمة، منها في مدينة سيدني الأسترالية، والجولات الفنية التي قام بها داخل أمريكا.

بمناسبة يوم ميلاد ملحم بركات

تعا ننسى تعا ننسى.🎶🤍 pic.twitter.com/8UQvvomnIr — أيبك | Aybak (@Aybak818) August 14, 2021

آخر أعمال ملحم بركات

كانت آخر أعمال ملحم بركات المسرحية "ومن الحب ما قتل"، التي طرحت في عام 2010 في ​مهرجانات بعلبك الدولية​، وقبل وفاته في 2016 شارك في مهرجانات الصيف اللبنانية، وأحيا حفلات في قطر وتونس والأردن.