رد حاد من نوال الزغبي بعد اتهامها بالتناقض عقب رفضها تسلم جائزة في لبنان... "في حاجة إلى العمل"

ردت الفنانة اللبنانية، نوال الزغبي، بشكل حاد بعد اتهامها بالتناقض، عقب إعلانها، أمس السبت، الاعتذار عن عدم تسلم جائزة في مهرجان سنوي في لبنان.

واتهم البعض الزغبي بالتناقض في مواقفها، مشيرين إلى أنها رفضت التكريم في لبنان بسبب سوء أوضاعه، وقبل أسابيع طرحت أغنيتها الجديدة "ارقص".

وقالت نوال الزغبي غاضبة لأحد متابعيها أن تنفيذها لأغنية "ارقص" ضمن إطار عملها، وأنها لا تحتفل عندما طرحتها، وأكدت أنها مثل غيرها في حاجة إلى العمل، خاصة في هذه الظروف الصعبة.

وطلبت الفنانة اللبنانية من منتقديها بالتوقف عن الإدلاء بآرائهم التي "دون طعم" بحسب تعبيرها، وأن يتوقفوا كذلك عن التذاكي عليها، وختمت كلامها قائلة: "روحوا شوفوا كيف تستعيدوا لبنان".

هيدا شغلي!!!! مش عم بحتفل!!!! متلي متل اي حدا بحاجة يشتغل وخاصة بهالظروف الصعبة!!! ويا ريت بلا آراؤكم اللي بلا طعمة وتتذاكوا علينا!!!! روحوا شوفوا كيف ترجعوا لبنان!!!!

وشكرا https://t.co/bLlp73bL8v — Nawal El Zoghbi - نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) August 14, 2021

​واعتذرت الفنانة اللبنانية، نوال الزغبي، أمس السبت، عن عدم تسلم جائزة جائزة "الموريكس دور"، في الحفل الذي سيقام في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأكدت الزغبي في تغريدة لها عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أنها تعتذر عن عدم قبولها الجائزة بسبب الوضع الصعب الذي يمر به لبنان، على الرغم من إشادتها بإقامة الحفل في تلك الظروف، ووصفها الإصرار على تنظيمه في بيروت بأنه "خطوة جبارة".

وتابعت نوال الزغبي أن "لبنان ليس بخير"، وأعربت عن أملها أن تكون قيامة لبنان أصبحت قريبة.

وسيقام حفل "الموريكس دور" السنوي يوم الأربعاء الموافق 18 أغسطس/ آب الجاري.

وستكون الدورة الـ20 للحفل مهداة إلى بيروت، كما أن شعارها سيكون "الأمل رغم الألم".