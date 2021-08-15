"فورد" تطلب من المحكمة رفض دعوى "جنرال موتورز" بشأن ميزة القيادة الذاتية

تقدمت شركة "فورد" الأمريكية لصناعة السيارات، أمس السبت، بطلب إلى المحكمة الجزائية الأمريكية في مدينة سان فرانسيسكو، لرفض دعوى قضائية من شركة "جنرال موتورز" المنافسة بشأن ميزة القيادة الذاتية.

وفي الشهر الماضي، رفعت "جنرال موتورز" دعوى قضائية تتعلق بانتهاك العلامة التجارية، وتزعم أن اسم ميزة "فورد" "بلو كروز" كان قريبا جدا من اسم ميزة "سوبر كروز"، وهو اسم تقنية القيادة بدون استخدام اليدين التي طرحتها في عام 2017، وكذلك من اسم شركة "كروز" التابعة لها.

وقال متحدث باسم شركة "فورد" في بيانه إلى موقع "ذا فيرج" ، أمس السبت، إن الشركة تعتبر مزاعم علامة "جنرال موتورز" التجارية "لا تستحق الذكر وتافه"، وأضافت أن السائقين على مدى عقود فهموا ماهية مثبت السرعة، وأضافت أن كل صانع سيارات يوفره، وأن مصطلح "كروز" شائع كاختزال لمثل هذه الميزات.

وأضاف المتحدث باسم "فورد" في البيان إلى أن شركة "فورد" قدمت أيضا التماسا إلى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي من أجل إلغاء علامة جنرال موتورز التجارية "كروز" و "سوبر كروز" التابعتان لشركة "جنرال موتورز".

وكانت شركة "فورد" أكدت في وقت سابق أن مصطلح "كروز" يستخدم في كل مكان على مدار الـ50 عاما الماضية من أجل الإشارة إلى ميزات مساعدة السائق، كما أنها جادلت في أن المستهلكين يدركون جيدا كلمة "كروز" للإشارة إلى ميزة في سيارتهم تؤدي جزءا من مهمة القيادة أو تساعدهم في القيادة، وأنهم لا يربطون هذا المصطلح بأي شركة أو علامة تجارية واحدة.

ولكن رفضت شركة "جنرال موتورز" دفاع "فورد" عن نفسها، وزعمت في دعواها القضائية أن "فورد كانت مدركة بالضبط لما تفعله"، وشددت على أنه إذا "أرادت شركة "فورد" تبني علامة تجارية جديدة وفريدة من نوعها، كان بإمكانها فعل ذلك بسهولة دون استخدام كلمة "كروز".