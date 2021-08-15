عداء جاميكي يتعقب امرأة أعطته أجرة سيارة وساعدته في إنقاذ حلمه الأولمبي... فيديو

قام بطل أولمبي من جامايكا بتقديم الشكر لسيدة أعطته أجرة سيارة أجرة، بعد أن كان معرضا لخطر عدم اللحاق بالسباق، في الدور نصف النهائي لسباق 110 متر حواجز، في أولمبياد طوكيو.

وأوضح العداء هانسلي بارشمان الفائز بالميدالية الذهبية في سباق 110 م حواجز في مقطع فيديو عبر حاسبه على موقع "انستغرام"، كيف تُرك محاصرًا بأمل ضئيل في الوصول إلى الملعب في الوقت المحدد، مشيرا إلى أنه وصل إلى المكان الخطأ في الدور قبل النهائي، وانتهى به الأمر في ما بدا أنه مكان التجديف.

وقال: "رأيت هذا المتطوعة وكان علي أن أتوسل، لأنه بالطبع غير مسموح لها بفعل الكثير وقد أعطتني في الواقع بعض المال لأخذ إحدى سيارات الأجرة وهكذا تمكنت من الوصول إلى مضمار الإحماء في الملعب، مع ما يكفي من الوقت للإحماء والمنافسة - وهذا رائع".

صوّر بارشمانن نفسه وهو يعود ليجد المرأة في عطلة نهاية الأسبوع ليُظهر لها الميدالية التي ربما لم يفز بها لو لم تساعده حينها.

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فاجأ المتطوعة التي تدعى تريجانا، وأخبرها أنه موجود هنا "لأكافئك - وأظهر لك شيئًا ما".

ويقوم العداء البالغ من العمر 31 عامًا وبسحب ميداليته الذهبية ويسلمها إياها: "لقد لعبت دورا أساسيا في وصولي إلى النهائي في ذلك اليوم".

لتجيبه "حقا، هل حصلت على هذا ؟!".

كما أعطاها قميصا من جامايكا ومبلغا من المال مقابل أجرة التاكسي.

كما يبدو أيضا أن العمل الكريم للسيدة تريجانا قد تم سداده بطريقة مذهلة، حيث أفاد موقع الأخبار الجامايكي "The Gleaner" بأن وزير السياحة في البلاد عرض عليها الآن رحلة مجانية إلى الجزيرة.