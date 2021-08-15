إليسا ترفض سماع كلمة "استنكار" من أي مسؤول بعد انفجار عكار

شنت الفنانة اللبنانية، إليسا، هجوما حادا على المسؤولين في لبنان، بعد وقوع انفجار خزان المحروقات في مدينة عكار اللبنانية.

وأعربت عن رفضها سماع كلمة "استنكار للحادث" من جانب أي سياسي أو مسؤول أو نائب أو وزير، مشيرة إلى أن الشعب اللبناني منحهم أصواته لكي يأمنوا له الحد الأدني من حقوقه ولقمة عيشه، ولكنهم تسببوا في جوعه.

وشددت إليسا على أن دم كل شهيد أو جريح في حادث انفجار عكار "في رقبة المسؤولين بلبنان"، ودعت الله أن ينتقم منهم فردا فردا، واصفة إياهم بـ"الوقحين".

يا قلبي عا وجع اللبناني أدي بدنا نتحمل ، مش قادرة شوف ولا كلمة استنكار من ولا سياسي ، مسؤول، نايب او وزير،انخبوكن تا تأمنولن الحد الأدنى من حقوقن ولقمة عيشن ، فجوعتون وغيبتون ،دم كل شهيد او جريح انتو بتتحملو ،الله ينتقم منكن واحد واحد والله يجربكن بأقرب الناس الكن!

وقحين بشكل🥺 — Elissa (@elissakh) August 15, 2021

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، صبيحة اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار صهريج وقود في عكار شمالي لبنان إلى 22 قتيلا و79 جريحا.

وذكرت صحيفة "النهار"، أن آخر حصيلة رسمية للوزارة تظهر أن انفجار خزان البنزين أدى إلى سقوط 22 قتيلا ونحو 79 جريحا.

ويعاني لبنان حاليا نقصا حادا في الوقود، وشهدت البلاد في الأيام الأخيرة حوادث خطف صهاريج. وأعلنت مستشفيات أنها تعاني من نقص الوقود وقد تضطر إلى الإغلاق.