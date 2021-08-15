بشرى تكشف عن تدهور حالتها الصحية بعد الإصابة بكورونا

أعلنت الفنانة المصرية، بشرى، عن آخر تطورات حالتها الصحية، بعد الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

وقالت في تصريحات لـصحيفة "الوطن" المصرية إن حالتها مستقرة في الوقت الحالي، ولكن أعراض (كوفيد-18) تزداد لديها يوما بعد يوم.

وتابعت الممثلة المصرية أنها تخضع حاليا داخل منزلها لبروتوكول العلاج من "كورونا"، والتابع لوزارة الصحة المصرية.

وطلبت من محبيها وجمهورها الدعاء لها بالشفاء العاجل.

وكانت بشرى اعتذرت عن عدم حضور حفل عقد قران صديقتها الفنانة المصرية، نيللي كريم، على لاعب الاسكواش المصري السابق، هشام عاشور، في الساحل الشمالي المصري، بسبب ظروف إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد.

وأعلن عن إصابة بشرى بفيروس "كورونا" المستجد زوجها سليم عمرو هيكل، من خلال منشور له عبر حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، ودعا لها بالشفاء، وحذر من الموجة الرابعة لـ(كوفيد-19).

وأكدت بشرى في رسالة إلى نيللي كريم أن ما منعها من حضور عقد قرانها هو "الشديد القوي"، في إشارة إلى فيروس "كورونا" المستجد.

يشار إلى أن الأشهر الماضية شهدت إصابة العديد من الفنانين العرب بفيروس "كورونا" المستجد وشفوا منه، من أبرزهم يسرا والمخرج خالد يوسف والمخرجة إيناس الدغيدي ونشوى مصطفى ومحمد الشرنوبي وجومانا مراد.

فيما هزم الوباء العالمي فنانين آخرين، أهمهم الفنانة رجاء الجداوي والفنانة سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز.