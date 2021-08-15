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    3 قرارات بسيطة قد تطيل عمرك 7 سنوات

    © REUTERS / Francois Lenoir
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    مفتاح طول العمر لا يكمن فقط في ما نفعله في الحياة ولكن أيضا في ما نتجنبه بنشاط. وفقا لإحدى الدراسات، يمكنك إضافة ما يصل إلى 7 سنوات إلى حياتك عن طريق التخلي عن ثلاث عادات.

    توضح دراسة كبيرة نُشرت في مجلة الشؤون الصحية الفوائد التي يمكن أن تجنيها لطول العمر من الابتعاد عن ثلاث عادات في نمط الحياة، بحسب موقع express.

    النتيجة الرئيسية هي أن الأشخاص الذين لا يدخنون، وليسوا يعانون من السمنة، ويستهلكون الكحول باعتدال يمكن أن يتوقعوا أن يعيشوا سبع سنوات أطول من عامة السكان.

    عجوز
    © Photo / Pixabay//Herriest
    العلماء يحددون عادة تطيل العمر 28 سنة في حال التخلي عنها

    ووجدت الدراسة أن تجنب هذه العادات يضمن أن تعيش تلك السنوات الإضافية بصحة جيدة.

    للوصول إلى هذا الاستنتاج، قام الباحثون بتحليل البيانات من دراسة طويلة الأجل أجريت في الولايات المتحدة، غطت أكثر من 14000 فرد تتراوح أعمارهم بين 50-89 خلال 14 عاما.

    تم إجراء مقابلات مع المشاركين حول صحتهم وسلوكياتهم كل عامين.

    أولئك الذين أبلغوا عن عدم وجود قيود في ما يسمى بأنشطة الحياة اليومية (المشي، ارتداء الملابس، الاستحمام، الخروج من السرير، أو تناول الطعام) تم تصنيفهم على أنهم لا يعانون من الإعاقة.

    تم تصنيف المشاركين الذين لديهم مؤشر كتلة جسم (قياس طولك بالنسبة لوزنك) أقل من 30 على أنهم ليسوا يعانون من السمنة المفرطة.

    أولئك الذين دخنوا أقل من 100 سيجارة في حياتهم لم يعتبروا مدخنين أبدا. الرجال الذين تناولوا أقل من 14 كأسا في الأسبوع والنساء اللائي تناولن أقل من سبعة كؤوس في الأسبوع اعتبروا معتدلين في الشرب.

    قام الباحثون بتحليل الأعمار التي أصبح فيها الأفراد الذين يعانون من هذه السلوكيات الصحية معاقين لأول مرة، وعدد السنوات التي عاشوا فيها مع الإعاقة، وإجمالي متوسط ​​العمر المتوقع.

    ثم قارن الباحثون هذه النتائج مع تلك الخاصة بعامة السكان، ومع تلك الخاصة بالأفراد ذوي الملامح السلوكية المحفوفة بالمخاطر بشكل خاص.

    ووجدوا أن غير المدخنين الذين لم يعانون من السمنة عاشوا أطول بأربع إلى خمس سنوات من عامة السكان، وأن هذه السنوات الإضافية كانت خالية من الإعاقة.

    © AFP 2021 / Ethan Miller
    دراسة تكشف أصحاب المهن الأكثر تناولا للكحول

    أشارت نتائج التحليل كذلك إلى أن الأفراد الذين تناولوا الكحول أيضا بشكل معتدل عاشوا سبع سنوات خالية من الإعاقة أكثر من عامة السكان، وكان متوسط ​​العمر المتوقع لديهم يفوق متوسط ​​عمر سكان اليابان، وهي دولة معروفة بمتوسط ​​العمر المتوقع الطويل.

    أجرى الدراسة ميكو ميرسكيلا، مدير معهد ماكس بلانك للبحوث الديموغرافية في ألمانيا، ونيل ميهتا، أستاذ الإدارة الصحية والسياسة في جامعة ميتشيغان الأمريكية.

    قال ميكو ميرسكيلا: "غالبا ما يُعتقد أن التحسينات في التكنولوجيا الطبية هي المفتاح لحياة أطول وأكثر صحة. لقد أظهرنا أن أسلوب الحياة الصحي، الذي لا يكلف شيئا، يكفي لتمكين الأفراد من التمتع بحياة طويلة جدًا وصحية".

    وأضاف: "إن أسلوب الحياة الصحي المعتدل يكفي للحصول على الفوائد. تجنب السمنة وعدم التدخين وتناول الكحول باعتدال ليس هدفا غير واقعي".

    تمثل هذه الدراسة أول دراسة لتحليل الأثر التراكمي للعديد من السلوكيات الصحية الرئيسية على متوسط ​​العمر المتوقع الخالي من الإعاقة وإجمالي متوسط ​​العمر المتوقع.

    لاحظ الباحثون أن كل من السلوكيات الثلاثة غير الصحية - السمنة، والتدخين، واستهلاك الكحول غير الصحي- كانت مرتبطة بانخفاض متوسط ​​العمر المتوقع وحدوث الإعاقات في وقت مبكر.

     

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