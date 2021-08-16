عنصر في الخضار الورقية واللحوم يقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 30%

كشفت دراسة جديدة أن اتباع نظام غذائي غني بالفيتامين الموجود في الخضار الورقية واللحوم يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب الناجمة عن تصلب الشرايين بأكثر من 30%.

لاحظ الباحثون في جامعة إديث كاوان أن هذا التحسن لا يرجع فقط إلى "فيتامين ك" الذي يأتي من الخضار الورقية، ولكن أيضا بسبب الأطعمة الغنية بـ"فيتامين ك" مثل اللحوم والبيض والجبن.

جاءت النتائج من دراسة استقصائية أجريت على أكثر من 50000 شخص شاركوا في دراسة غذائية دنماركية للسرطان والصحة لمدة 23 عاما.

فحص مؤلفو الدراسة، التي نُشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية (Journal of the American Heart Association)، ما إذا كان الأشخاص الذين تناولوا المزيد من الأطعمة التي تحتوي على "فيتامين ك" لديهم مخاطر أقل للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الناجمة عن تصلب الشرايين.

وتصلب الشرايين هو مرض الأوعية الدموية الذي يتطور تدريجيا ويتشكل نتيجة ترسب الكوليسترول الضار وكذلك المواد العضوية الأخرى التي تتشبث بجدار الشريان وتضعف مرونة الأوعية الدموية وتدفق الدم الطبيعي لأعضاء أخرى في الجسم. يمكن أن يؤدي إلى حالات مثل السكتة الدماغية والنوبات القلبية.

لاحظ مؤلفو الدراسة أن هناك نوعين من "فيتامين ك" يأتيان من الطعام. يأتي "فيتامين ك1" من الخضار الورقية والزيوت النباتية، بينما يأتي "فيتامين ك2" من اللحوم والبيض والأطعمة المخمرة.

ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين تناولوا أعلى كمية من "فيتامين ك 1" كانوا أقل عرضة بنسبة 21% للدخول إلى المستشفى بسبب أمراض القلب المرتبطة بتصلب الشرايين.

أما بالنسبة لأولئك الذين تناولوا أكبر كمية من "فيتامين ك 2" فقد قللوا من مخاطرهم بنسبة 14%، وفق الدراسة ذاتها.

تظهر النتائج أيضا أن فيتامين ك قد قلل من خطر الإصابة بجميع أنواع أمراض القلب المرتبطة بتصلب الشرايين، بما في ذلك انخفاض بنسبة 34% في خطر الإصابة بأمراض الشرايين الطرفية.