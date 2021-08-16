الداخلية المصرية تصدر بيانا بشأن إطلاق قنابل غاز في حفل عمرو دياب

علقت وزارة الداخلية المصرية على خبر إطلاق الأجهزة الأمنية قنابل غاز على حشود الجماهير، الذين تجمعوا في موقع إقامة حفل الفنان عمرو دياب الأخير.

وقالت الداخلية المصرية، عبر حسابها على "تويتر": "نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله حول إطلاق الأجهزة الأمنية قنابل غاز على تجمعات المواطنين أمام مكان إقامة حفل المطرب عمرو دياب بمدينة العلمين بمحافظة مطروح".

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله حول إطلاق الأجهزة الأمنية قنابل غاز على تجمعات المواطنين أمام مكان إقامة حفل المطرب عمرو دياب بمدينة العلمين بمحافظة مطروح pic.twitter.com/ck5FuKLQeL — وزارة الداخلية (@moiegy) August 15, 2021

​وأحيا النجم المصري حفلا غنائيا كبيرا، الجمعة الماضي، في مدينة العلمين، وشهد الحفل لفتة إنسانية من دياب الذي استقبل شابا من ذوي الاحتياجات الخاصة على المسرح، وطلب من الجمهور تحيته.

>> يمكنك متابعة المزيد عن أخبار مصر الآن من سبوتنيك.