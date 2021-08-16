بحث جديد ينسف وجود علاقة بين التمثيل الغذائي والشيخوخة وزيادة الوزن

ووجد البحث المنشور قبل أيام في مجلة Sciences أن هناك أدلة جديدة تشير إلى أنه على الرغم من أن عددا من الأشياء يمكن أن تزيد من زيادة الوزن خلال منتصف العمر، فمن غير المرجح أن يكون تباطؤ عملية التمثيل الغذائي أحد هذه الأشياء، بحسب موقع "ويب ميد".

وجد فريق من الباحثين العالميين أن إجمالي الطاقة التي يحتاجها الجسم تزداد بعد الولادة وتصل إلى ذروتها في حوالي عام واحد.

يحتاج الأطفال في عمر سنة واحدة إلى سعرات حرارية أكثر من البالغين. بعد عام واحد، تنخفض متطلبات الطاقة بحوالي 3% سنويا حتى سن العشرين، وتبقى ثابتة حتى منتصف العمر، وتنخفض مرة أخرى بعد سن الستين.

يقول المؤلف الرئيسي، هيرمان بونتزر: "لا نرى أي دليل على تباطؤ عملية التمثيل الغذائي في منتصف العمر. هذا أمر مثير للدهشة، نظرا للتجربة الشائعة لدى الناس بأن التمثيل الغذائي لديهم يتباطأ في الثلاثينيات أو الأربعينيات من العمر أو مع سن اليأس، على سبيل المثال".

وأضاف بونتزر، وهو أستاذ مشارك في الأنثروبولوجيا التطورية والصحة العالمية في جامعة ديوك في دورهام، بولاية كارولاينا الشمالية: "بدلا من ذلك، تشير نتائجنا إلى أن التمثيل الغذائي ثابت حقا من 20 إلى 60 عاما".

نظر بونتزر وزملاؤه في إجمالي متطلبات الطاقة لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 8 أيام و95 عاما.

شمل المشاركون 6421 شخصا من 29 دولة. تضمنت الدراسة اختبارا للبول يقيس التمثيل الغذائي.

يقول بونتزر: "حدس الناس حول معدلات الأيض ليس له أي صلة حقيقية بالمعدل الفعلي لإنفاق الطاقة. أظن أن ما يختبره الناس ويطلقون عليه التمثيل الغذائي هو في الحقيقة مستويات طاقتهم - شعورهم بالحيوية - أو مقدار الوزن الذي يضعونه".

قبل هذا البحث، أشار بونتزر أيضا إلى بطء عملية التمثيل الغذائي لتجربته الخاصة، وقال: "أنا في الأربعينيات من عمري، وقد عانيت بالتأكيد من الشعور بأن معدل الأيض لدي قد تباطأ منذ العشرينات من عمري، لذلك فاجأتني النتائج".

وقال إن المفاجأة الأخرى تتمثل في الاكتشاف "المثير للاهتمام" حول كيفية تغير معدلات التمثيل الغذائي بشكل كبير على مدار العمر، حيث ارتفعت بشكل ملحوظ في مرحلة الطفولة المبكرة وتراجع بعد سن الستين تقريبا.

وخلصت الدراسة إلى أنه حال كنت تعاني من انتشار المرض في منتصف العمر، فمن المحتمل أن يكون السبب هو أنك تأكل أكثر مما اعتدت عليه - وليس لأنك تحرق سعرات أقل.