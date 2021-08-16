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    اكتئاب، يأس

    4 أشياء يفعلها المكتئبون ويساء فهمها

    © flickr.com / Emily Taylor / Lately I've Been Feeling Something
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    يمكن أن يتسبب الاكتئاب في ضعف قدرة الشخص على المضي قدما في الحياة، ويسلب شغفه للأشياء، ويثبطه عن آداء المهام، ما يدفع الناس إلى الإسراع في وصمه بالكسل.

    في حين أنه من السهل أن ترى شخصا خاملا، إلا أنه من الصعب فهم القصة الحقيقية، ولهذا السبب، إليك بعض الأشياء التي يشعر بها المكتئبون وتفسر على أنها كسل أو إهمال، بحسب times of india.

    الاكتئاب
    © CC BY 2.0
    باحثون يكشفون عن سبب غير متوقع لـ"التوتر والاكتئاب"

    انخفاض الطاقة وعدم النشاط الاجتماعي

    الأشخاص المكتئبون لديهم طاقة منخفضة ولا يتواصلون مع الكثير من الناس، ويعزلون أنفسهم ويفضلون البقاء بمفردهم على التواجد حول الناس.

    في حين أن أفراد الأسرة والأحباء قد يرون ذلك على أنه كسل أو إهمال، فإن الرغبة في البقاء بمفردهم وانخفاض مستوى الشغف بالحياة هي من "الأعراض الكلاسيكية" للاكتئاب أيضا. لذا، قبل الحكم على شخص ما على أنه شخص كسول، حاول اكتشاف سبب انسحابه.

    أخذ فترات راحة متكررة

    يفضل الأشخاص المصابون بالاكتئاب الراحة لساعات طويلة أو بالأحرى يحتاجون إليها للانتعاش قليلا.

    يجد المكتئبون صعوبة بالغة في النهوض من السرير وغالبا ما يلجؤون إلى أخذ فترات راحة متكررة بين العمل.

    يشعر المكتئب بمزيد من الإرهاق والتعب، نظرا للقلق والتوتر الإضافي الذي يمر به في كل مناحي الحياة.

    لذلك، إذا كان شخص ما تعرفه يأخذ فترات راحة من حين لآخر ويختبئ بعيدا في منطقة الراحة الخاصة به، فلا تحكم عليه على الفور. قد يكون هناك ما هو أكثر مما تراه العين.

    الأعمال غير المكتملة

    في بيئة العمل، يمكن فهم عدم القدرة على تحقيق الأهداف والغايات على أنها غير مهنية وغير فعالة. وبالمثل، في عالم الأسرة وحول الأصدقاء، يمكن اعتبار الأعمال المنزلية غير المكتملة على أنها إهمال.

    ومع ذلك، ما يجب فهمه هو أنه في بعض الأحيان يمكن أن يكون ذلك علامة على الاكتئاب، والذي يؤدي أحيانا إلى سلب الحماس والعاطفة لأي نوع من العمل. يمكن أن يسلب الشخص حماسه ويجعله يبدو كسولا.

    عادات الأكل غير الصحية

    فقط لأن شخصا ما لا يأكل أو يطبخ أو لديه نمط أكل غير طبيعي، لا يعني أنه جاهل أو كسول. يمكن أن يكون علامة محتملة على الاكتئاب، والتي غالبا ما يتم تجاهلها.

    يمكن للاكتئاب أن يجعل الشخص يأكل أكثر أو أقل من اللازم. في حين أن الإفراط في تناول الطعام يصبح وسيلة للشخص المكتئب للتعامل مع وضعه، فإن عدم تناول الطعام على الإطلاق يمكن أن يحدث عندما يؤثر الاكتئاب على شهيتهم ويجعل تناول الطعام مهمة.

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