تركي آل الشيخ يعلن تفاصيل "موسم الرياض 2"... "سنبهر العالم بأياد سعودية"

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، عن فعاليات "موسم الرياض 2"، والتطورات الجديدة، التي تم تدشينها لاستيعاب جمهور أكبر.

ونشر آل الشيخ، تغريدة بحسابه على "تويتر"، تضمنت بوسترا إعلانيا بعنوان "أرقام موسم الرياض 2"، وكان أبرز ما فيه "إقامة 70 حفلا غنائيا عربيا، إضافة إلى 6 حفلات عالمية، مع إقامة مباراة مصارعة حرة ومباراة عالمية".

وذكر أنه من المقرر أن يقام "موسم الرياض 2" على مساحة 5 ملايين و400 ألف متر مربع، في 14 منطقة على أن يشمل الموسم ككل إقامة 7500 فعالية.

وأضاف آل الشيخ أنه "تم تدشين 200 مطعم، و70 مقهى، على أن يشاهد الجمهور 350 عرضا مسرحيا، إضافة إلى 18 مسرحية عربية، و6 مسرحيات عالمية"، مبينًا أنه سيتم إقامة 100 تجربة تفاعلية، و10 معارض عالمية.

وقال آل الشيخ: "‏بتخطيط ودعم سمو سيدي حفظه الله، وبالتعاون مع عدة جهات مشكورة، قريبا سنبهر العالم بأياد سعودية".

بتخطيط ودعم سمو سيدي حفظه الله ... وبالتعاون مع عدة جهات مشكوره ... قريباً سنبهر العالم بأيادي سعودية 🇸🇦🇸🇦🇸🇦🔥🔥🔥💪🏻... ٢٠١٩م كان تخيل ... ٢٠٢١ تخيل أكثر 🤷🏻‍♂️#موسم_الرياض pic.twitter.com/DG1uDVGYTt — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) August 15, 2021

وكانت انطلاقة "موسم الرياض" للمرة الأولى في عام 2019 إذ تمت إقامته في الفترة ما بين الـ11 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول لعام 2019 واستمر حتى الـ18 من شهر يناير/ كانون الثاني لعام 2020، وحقق نجاحا كبيرا، إذ حقق أكثر من 10 ملايين زيارة، في حين أكدت الهيئة العامة للترفيه أنها تستهدف الوصول إلى 20 مليون زائر لفعاليات المهرجان المختلفة.

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