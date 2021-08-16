هنا الزاهد تتصدر محركات البحث بسبب أمها

تسبب الإعلان الترويجي لظهور الممثلة المصرية هنا الزاهد، في برنامج "معكم" على فضائية "سي بي سي" في تصدر هنا محرك البحث "غوغل".

لاقى "برومو" حلقتها المنتظرة بصحبة والدتها شيرين المنزلاوي مع الإعلامية منى الشاذلي، على فضائية "سي بي سي"، نجاحا كبيرا عبر منصات السوشيال ميديا.

ويعد هذا هو اللقاء الأول الذي يجمع هنا الزاهد ووالدتها معًا إعلاميًا، ولم يعلن البرومو موعد عرض الحلقة.

ويظهر البرومو أجواء مرحة تجمع الزاهد مع والدتها، والكثير من الأسرار عن حياتها، ويظهر كذلك أيضا بعض المواقف الصعبة التي مرت بها.

وأوضح البرومو بعض الموضوعات التي ستسردها الزاهد خلال الحلقة ومنها علاقتها بزوجها الفنان أحمد فهمي وطريقة تعاملهم معًا، والسبب وراء إطلاق شائعة حملها مؤخرًا.

وفي البرومو تغني هنا الزاهد مقطعًا من أغنية رامي صبري "حياتي مش تمام"، وشاركت ضيف الحلقة الفنان محمد الكيلاني الغناء.

وآخر أعمال هنا الزاهد مشاركتها في مسلسل "النمر" أمام الممثل محمد إمام، والذي عرض في شهر رمضان الماضي.