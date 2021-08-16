كندة علوش تحذف تغريدة لها عن حركة "طالبان"

حذفت الفنانة السورية، كندة علوش، تغريدة لها نشرتها أمس الأحد عبر حسابها على موقع "تويتر"، تتناول الأوضاع الحالية في أفغانستان.

وأوضحت في تغريدة لها، اليوم الاثنين، أنها قررت حذف تغريدة أمس بعدما صدمت من الردود، ومن كم الناس التي تشجع حركة طالبان الأفغانية.

وعن رأيها في أحداث أفغانستان بشكل عام، اعتبرت كندة علوش في نفس التغريدة أن سيطرة "طالبان" على السلطة "هي الأسوأ من نوعها أسوأ من الحرائق والزلازل والأوبئة".

وتابعت: "ما أبشع السياسة وما أبشع كل من يستغل الدين ليصل للسلطة" وتساءلت: "كيف من الممكن أن نتخلص من هذه الكوابيس".

مبارح كتبت تويتة عن أفغانستان وحذفتها لاني انصدمت من الردود ومن كم الناس الي بتشجع طالبان👇

{اما اخبار #أفغانستان وسيطرة #طالبان على السلطة فهي الأسوأ من نوعها أسوأ من الحرائق والزلازل والأوبئة.. ما ابشع السياسية وما ابشع كل من يستغل الدين ليصل للسلطة

كيف ممكن نخلص من هالكوابيس} — Kinda Alloush (@KindaAlloush) August 16, 2021

​يذكر أن أفغانستان تشهد منذ مايو/ أيار الماضي، مواجهات ضارية بين قوات الحكومة ومسلحي طالبان بعد بدء انسحاب قوات الولايات المتحدة الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الذي بدأ في مايو/ أيار الماضي، والمقرر اكتماله في سبتمبر/أيلول المقبل.

وفي خلال الأيام العشرة الماضية، بسطت طالبان سيطرتها على كافة أنحاء أفغانستان، لتتوج نجاحها الأحد بالاستيلاء على العاصمة كابول ودخول القصر الجمهوري بعد مغادرة الرئيس أشرف غني إلى خارج البلاد.

من جهته، قال الرئيس الأفغاني أشرف غني، إنه غادر البلاد لمنع وقوع الكثير من القتلى وحقنا للدماء، مؤكدا أن حركة "طالبان" كانت مستعدة لشن هجوم دموي على العاصمة كابول من أجل الإطاحة به.