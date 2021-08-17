ناشط كويتي يسترد ساعاته الثمينة بعد عامين من مصادرتها... فيديو

أعلن الناشط الكويتي يعقوب بوشهري، استرداده لساعاته الثمينة بعد مصادرتها لمدة عامينبتهمة غسل الأموال، التي أحدثت جدلاً واسعاً في الكويت، على مدى الأشهر الماضية.

وقال يعقوب في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على تطبيق "سناب شات"، "اللي بيسألوني عن ما في داخل ذلك الصندوق، أحب أقولكم، داخل هذا الكرتون كنزي، ما شاء الله تبارك الرحمن، مال الحلال والخير والرزق، ما يضيع أبداً، ولو اجتمع الإنس والجن ما يروح المال الحلال ولا يضيع، ولا يقدر بني آدم أن يضرك ما دام الله كاتب لك الخير والرزق الحلال".

وأضاف الناشط الكويتي "صار لي سنتين مفارق أحبابي (ساعاتي)، لازم كل يوم ألبس ثلاث ساعات في اليد اليمين، وثلاث في اليد اليسرى، حتى أعوض المدة الي غابوا فيها، واليوم بفضل رب العالمين عادوا إلي، لازم أصورهم".

وفي وقت سابق قررت النيابة العامة في الكويت، رفع التحفظ على أموال يعقوب بوشهري، أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، كما قررت المحكمة رفع إجراءات منع السفر، بحسب ما ذكرت صحيفة "القبس" المحلية.

ويأتي هذا الإجراء تمهيدا لإسقاط تهمة غسل الأموال عن بوشهري، وحفظ القضية.