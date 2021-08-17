هيا الشعيبي تعتذر من السعوديين عن إساءتها للمملكة... فيديو

اعتذرت الفنانة الكويتية، هيا الشعيبي، للشعب السعودي، بعد تصريحاتها التي أثارت غضبهم منها.

وقالت الشعيبي في مقطع مصور شاركته عبر حسابها على موقع "سناب شات" للتواصل الاجتماعي، إنها ستلتقي جمهور السعودية قريبا، ووصفت السعوديين بأنه شعب "طيب وجميل"، وأنها لا تنسى فضل رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، ولا "مواقفه الجميلة معها".

وطلبت هيا الشعيبي من جمهورها في السعودية ألا يحملوا ضغينة في قلبهم تجاهها، وتابعت مؤكدة: "حقكم على العين والرأس، ولأنني أدرك أنني لست مخطئة في شيء، إلا أنني لا أريد أحد أن يحمل ضغينة لي".

وأشارت إلى أن الشعيبي اسم حي كامل في الرياض، وأن السعوديين هم أهلها وناسها.

ووعدت هيا الشعيبي جمهورها في السعودية بمفاجأة، وهو تقديمها لأحد عروضها الفنية مجانا ليوم كامل.

وختمت هيا الشعيبي كلامها بالتأكيد لجمهورها في السعودية أن الجميع يعلم أن "قلبها أبيض"، وأن الحياة أكبر من أن تضيع في ضغينة وكره، وأنها "لا تتمسكن لكي تتمكن"، بحسب تعبيرها.

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وكانت بداية أزمة هيا الشعيبي مع السعوديين مع تدشين هاشتاغ "هيا الشعيبي تسيء للسعودية" بعد وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الصباح، عندما شاركت الشعيبي صورة قديمة لأمير قطر تميم بن حمد برفقة الشيخ الراحل وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بجانبهما، لكنها تجاهلت وجوده.

وقالت الفنانة الكويتية، إلهام الفضالة، إنها كانت بجانب هيا الشعيبي خلال الخلاف الذي تسبب في غضب عارم بين السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي، وطلبت منها أن تعتذر للشعب السعودي، لكن الشعيبي أصرت على موقفها ورفضت الاعتذار.