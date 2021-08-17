باربرا سترايسند تتراجع عن إشادتها بالمغنية ليدي غاغا... "كانت فكرة خاطئة"

تراجعت المغنية والممثلة الأمريكية، باربرا سترايسند، عن إشادتها بمواطنتها النجمة ليدي غاغا، في أحد الأفلام التي لعبت بطولتها.

وقالت سترايسند في مقابلة مع البرنامج الأسترالي "The Sunday Project" إن تقديم ليدي غاغا إعادة لفيلمها الشهيرة "A Star Is Born" في عام 2018 كان "فكرة سيئة" بحسب تعبيرها، وفقا لمجلة "فارايتي" الأمريكية.

وكانت باربرا سترايسند قد قامت ببطولة فيلم "A Star is Born" في عام 1976 مع الممثل كريس كريستوفرسون.

وأوضحت الممثلة والمغنية الشهيرة في المقابلة التلفزيونية أنه "عندما علمت في البداية بشأن تقديم إعادة لفيلمها، كان من المفترض أن يقوم ببطولته ويل سميث وبيونسيه، وأنا أعتقد أن هذا مثير للاهتمام، إذ ستكون نسخة مختلفة ونوعا مختلفا من الموسيقى، اعتقدت أنها كانت فكرة رائعة، ولكن كانت النتيجة النهائية فكرة خاطئة".

لكن عندما رد مقدم البرنامج على سترايسند بأن نسخة عام 2018 جلبت أول جائزة "أوسكار" لليدي غاغا، ونال ترشيحا لأوسكار أفضل فيلم، وحقق إيرادات في شباك التذاكر بلغت 436 مليون دولار، أجابت بابرا سترايسند أنها "لا تهتم كثيرا بالنجاح بقدر اهتمامها بالأصالة".

Barbra Streisand says the 2018 remake of A Star is Born was “the wrong idea”: “At first, [the remake] was supposed to be Will Smith & Beyoncé, and I thought, that's interesting, that was a great idea. So, I was surprised when I saw how alike it was to the version I did in 1976." pic.twitter.com/CizZYeC9EF — Film Updates (@FilmUpdates) August 16, 2021

وشارك الممثل الأمريكي، برادلي كوبر، ليدي غاغا، بطولة فيلم "A Star is Born" لعام 2018، كما أنه تولى إخراجه.

وتأتي تصريحات بابرا سترايسند الحديثة مناقضة لما أدلت به في عام 2018، عندما أشادت بكلا من برادلي كوبر وليدي غاغا، والتي قالت عنها إنها "رائعة" بحسب وصفها.

وفي نفس العام، قالت سترايسند لمجلة "فارايتي": أعتقد أن المخرج برادلي كوبر قام بعمل رائع مع ليدي غاغا، والنسخة الجديدة أشبه بالفيلم الذي قمت ببطولته".

يشار إلى أن نسخة باربرا سترايسند من فيلم "A Star is Born" ليست الأولى، إذ سبقها نسخ سينمائية أخرى تم إنتاجها في أعوام 1954 و1937.