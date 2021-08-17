إصابة واحد من أشهر نجوم الثمانينيات في مصر بكورونا

أصيب الفنان المصري طارق الدسوقي، الذي يعد واحدا من أشهر النجوم في حقبة الثمانينيات والتسعينيات بفيروس "كورونا" المستجد.

ويخضع الدسوقي حاليا للعزل المنزلي، وحالته الصحية مستقرة، حسبما أعلنت ابنته لجين، عبر منشور على حسابها الخاص على موقع "فيسبوك".

وتوجهت ابنة طارق الدسوقي بالشكر إلى كل جمهور والدها، ووزيرة الثقافة المصرية، الدكتورة إيناس عبد الدايم، والفنانتين شيرين ونهال عنبر، على سؤالهم المستمر عنه ومتابعة حالته، ودعائهم له بالشفاء.

وأكدت أن دعوات محبي والدها لع بالشفاء كانت سببا في فرحته ورفع حالته المعنوية، وهو ما انعكس في تحسن صحته.

يشار إلى أن طارق الدسوقي من أهم نجوم السينما والدراما التلفزيونية خلال فترة الثمانينات والتسعينيات من القرن الماضي، ومن أبرز أعماله الفنية فيلم "لا تسألني من أنا" أمام الفنانة الراحلة شادية، و"السادة المرتشون" و"التعويذة" أمام الفنان الراحل محمود ياسين، و"المعلمة سماح" أمام الفنانة الراحلة مديحة كامل، ومسلسل "السقوط في بئر سبع" مع سعيد صالح وإسعاد يونس.

تطورات الحالة الصحية لـ الفنان طارق الدسوقي بعد إصابته بـ #كورونا

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كما جسد الدسوقي شخصية المشير عبد الحكيم عامر، وزير الدفاع الأسبق في عهد الرئيس المصري الراحل، جمال عبد الناصر، في أحداث فيلم "ناصر 56" من بطولة الفنان الراحل أحمد زكي.

وكان آخر أعمال طارق الدسوقي مسلسل "قضاة عظماء"، من إنتاج عام 2017، ويشارك في بطولته أحمد عبد العزيز وسوزان نجم الدين.

يشار إلى أن فنانين آخرين أعلنوا مؤخرا إصابتهم بـ(كوفيد-19)، هم الفنانتان المصريتان، بشرى وألفت عمر.