فنان خليجي شهير يخضع للمحاكمة بتهمة تعاطي المخدرات

بدأت أمس الاثنين محاكمة فنان خليجي شهير في قضية تعاطي المخدرات والاتجار بها.

ولم يتم إخلاء سبيل الفنان بناء على أمر المحكمة، بينما تقرر تأجيل النظر في القضية حتى 13 سبتمبر/ أيلول المقبل، وفقا لصحيفة "إرم" الإماراتية.

وجاء قرار النيابة بعد توقيف المتهم، الذي اعترف خلال التحقيقات، أنه "أصبح مدمنا أثناء وجوده لتصوير عمل فني في إحدى الدول العربية"، بحسب ما ذكرته صحيفة "الإمارات اليوم"

وجرت محاكمة الفنان بعد أسابيع من حبسه مع أحد أفاربه، بتهمة جلب مواد مخدرة من خارج البلاد بغرض تعاطيها والاتجار بها.

وفيما اكتفت الصحف بذكر الأحرف الأولى من اسم الفنان (ع.ك)، فقد ظهرت تكهنات خلال الفترة الماضية أن المقصود هو الفنان الكويتي علي كاكولي.

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لكن كاكولي نشر في أواخر الشهر الماضي بيانا عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، صادر عن المحاميين حنان الصباح وحسن الحوتري، ينفي تلك المزاعم، وأكدوا أنه "خبر يحمل افتراء على الفنان وسمعته وأسرته".