نجمة سعودية تثير تفاعلا واسعا بفيديو مع والدها بعد خروجها من السجن

عادت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، أروى عمر، لتثير تفاعلا واسعا بين المستخدمين بعد نشرها مقطعا مصورا يوثق اللقاء الأول الذي جمع بينها وبين أبيها بعد خروجها من السجن.

تداول عدد واسع من مستخدمي مواقع التواصل في المملكة أن أروى كانت متورطة في قضية مخدرات، خاصة مع تصريح رسمي من الجهات الأمنية بشأن القبض على ناشطة لتورطها في جريمة تداول مخدرات دون ذكر اسمها.

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ونشرت أروى مقطعا عبر صفحتها الخاصّة على "سناب شات"، ظهرت فيه تحتضن والدها الذي انهار باكيا، كما شاركت صورة وهي تحتضن والدتها التي استقبلتها لحظة خروجها من السجن.

وأروى من مشاهير "سناب شات" في المملكة العربية السعودية، ففي مارس/ آذار الماضي تداول عدد واسع من المستخدمين مقطعا مصورا لطفل صغير قيل إنه ابن أروى عمر، ناشد فيه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالإفراج عن والدته، وقال الطفل، في المقطع، إن قوات الأمن أبلغتهم إنه "نص ساعة ونرجعها وفات 15 يوما ولم يرجعونا إياها".

ولد مشهورة السناب #اروى_عمر يبكي ويناشد بإرجاع امه بعدما تم القبض عليها في قضية ( مجهولة )



" قالوا لنا نص ساعة ويرجعونها والحين لها 15 يوم مارجعت "



وش قضيتها ؟؟؟؟ pic.twitter.com/gIHebkDT3a — سالفة الهاشتاق (@Hashtagat_1) March 2, 2021

​وتداول المقطع بشكل واسع، وحصل على تعاطف كبير مع بكاء الطفل وصراخه خلال المقطع المصور.

ويتابع حساب أروى على "سناب شات" أكثر من 3 ملايين متابع ويبلغ سعر الإعلان الذي تقدمه 20 ألف ريال سعودي.

وعادة ما تثير أروى الجدل خاصة بشأن جنسيتها، ويقول بعض المتابعين لها إنها يمنية تقيم في السعودية بشكل غير قانوني، بينما قالت في مقابلة تلفزيونية، سابقة، إنها يمنية غير أن أهلها سعوديون وابنها سعودي وتتعامل معاملة السعوديين. وبينت أروى أنها الوحيدة من بين أهلها جميعًا التي تحمل الجنسية اليمنية.