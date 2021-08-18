محمد الشرنوبي يحسم الجدل: هل انتهت دلال عبد العزيز من فيلمها الأخير قبل رحيلها؟

وقال الشرنوبي، على هامش مشاركته في المؤتمر الصحفي لمسرحية "ياما في الجراب يا حاوي"، إن "دلال عبد العزيز انتهت من تصوير مشاهدها بالكامل قبل رحيلها"، حسب " صحيفة أخبار اليوم ".

وكانت الفنانة الراحلة قد شاركت، في عدة أعمال قبل فترة مرضها، ولم تعرض حتى الآن، أبرزها فيلم مع ابنتها الكبرى دنيا سمير غانم بعنوان "تسليم أهالي"، كما يوجد فيلم آخر بعنوان "ناجي" وتم تغييره لـ"الفنار" بطولة محمد الشرنوبي وهدى المفتي، ومن تأليف وإخراج شريف نجيب، ويشارك في بطولته الفنان محمود البزاوي.

ومن المعروف، أن الفنانة الراحلة، لم تستطع استكمال تصوير دورها في مسلسل "عالم موازي"، للفنانة دنيا سمير غانم والذي كان مخططا عرضه في رمضان الماضي ولكن خرج من السباق بعد إصابتها بفيروس "كورونا"، وكان آخر أعمالها مسلسل "ملوك الجدعنة" الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، مع مصطفى شعبان وعمرو سعد.

وتوفيت الفنانة دلال عبد العزيز في 7 أغسطس/ آب الجاري، بعد صراع مع المرض استمر منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل/ نيسان الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما، وقبلها بثلاثة أشهر وتحديدا في 20 مايو/ أيار، توفي الفنان الكوميدي سمير غانم عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا تاركا خلفه تاريخا حافلا بالأعمال السينمائية والمسرحية.