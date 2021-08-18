محمد هنيدي: كنت أنتظر مكالمة من وزير التربية والتعليم وفوجئت بمكالمة صادمة

بمناسبة إعلان نتيجة الثانوية العامة في مصر، قال الممثل المصري محمد هنيدي إنه كان ينتظر مكالمة من وزير التربية والتعليم وقتما كان طالبا في الثانوية، إلا أنه فوجئ بمكالمة صادمة.

وكتب هنيدي على حسابه الرسمي في "فيسبوك"، "اتذكر جيدا أيام الثانوية العامة.. كانت عادة اتصال الوزير بالمتفوقين قد بدأت للتو.. كنت واثقًا البته من تفوقي في الامتحانات.. وكان والدي منبهر دائمًا بي.. فبعد كل امتحان.. كنت أوكد له حصولي على الدرجة النهائية".

وتابع: "فكان يفتخر بي وبذكائي قائلا لاصدقائه "محمد زكي جدا.. ده بيقفل الامتحانات وهو مابيفتحش كتاب"

وأضاف هنيدي 24 مليون شخص على فيسبوك: "في يوم ما قبل النتيجة جلست بجانب التليفون انتظر اتصال الوزير ليخبرني بالخبر السعيد وهو يقول "طلعت أول جمهورية يا محمد مبروك"، وبعد ساعات أتي الأتصال وإذا بمعتز صديقي قائلا "جبتلك النتيجة من الكنترول.. الحق أهرب يا محمد جبت 51% وملحق (راسب) في العربي (مادة اللغة العربية)".

وأعلن وزير التربية والتعليم في مصر، أمس، نتيجة الثانوية العامة، للعام الدراسي 2020-2021، وقال إن نسبة النجاح العامة لدفعة الثانوية العامة المصرية 2020-2021 هي 74 بالمئة،؜ وأن 153 ألفا و396 طالبا وطالبة سوف يدخلون الدور الثاني ابتداءا من 4 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وكشف خلال مؤتمر صحفي عن مجاميع وأسماء أوائل الثانوية العامة لعام 2021.