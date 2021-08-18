مايكروسوفت تحارب القراصنة بطريقة فريدة من نوعها

توصلت "مايكروسوفت" إلى طريقتها الخاصة في التعامل مع قراصنة الإنترنت، حيث سيتمكن برنامج يسمى "Argus" من دعم المستخدمين الذين يريدون الإبلاغ بشكل سري عن المحتوى غير القانوني ماديا.

كما هو محدد في وثيقة نشرها باحثون من "مايكروسوفت" وجامعة ميلاو، فإن هذا الحل يعتمد على نظام "Ethereum blockchain". بفضل مساعدته، من الممكن جمع البيانات وتخزينها بأمان من القراصنة.

ويعمل هذا النظام على النحو التالي: سيتم تمييز المحتوى غير القانوني بعلامة فريدة، مما سيسمح بتتبعه إلى مصدره، بحسب ما ذكر موقع "torrentfreak".

أوضح مؤلفو المشروع أن حملة مكافحة القرصنة يجب أن تكون شفافة قدر الإمكان. وبالتالي، سيكون من المستحيل الحصول على مكافأة مرتين، بدعوى نفس البرنامج المقرصن تحت ألقاب مختلفة.