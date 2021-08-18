غوغل تطمس جزيرة روسية بالأسود وتوقعات بوجود "قاعدة عسكرية مخيفة"... فيديو

تداولت مواقع إلكترونية غربية وناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صورا مقتطعة من خرائط "غوغل" قيل إنها لجزيرة روسية تم طمسها باللون الأسود، ما أثار الكثير من الشبهات وعلامات الاستفهام بين المواطنين.

ونشرت صحيفة "ذا صن" خبرا عن الجزيرة الروسية الغامضة، التي قامت شركة "غوغل" بطمس معالمها باللون الأسود ما أثار الكثير من الشبهات بين متتبعي خرائط "غوغل".

وتظهر في الصور المتداولة بقعة سوداء داكنة غريبة فوق جزيرة جانيت الروسية، الواقعة ضمن أرخبيل من الجزر شمالي ساحل سيبيريا.

ونوه المصدر أن شركة "غوغل" بقيت صامته بشأن أسباب طمس معالم الجزيرة، رغم حجمها الكبير، الأمر الذي استفز أصحاب نظرية "المؤامرة".

ويشير بعض أصحاب "نظرية المؤامرة" إلى أن المكان هو موقع مثالي لقاعدة عسكرية روسية "سرية"، حيث إن موقع الجزيرة قريب من الأراضي الأمريكية وكندا، بحسب المزاعم.

واكتشفت جزيرة جانيت الروسية الواقعة على الساحل الشمالي لروسيا في عام 1881، خلال رحلة استكشافية بقيادة المستكشف جورج إي دي لونج.

وتبلغ مساحة الجزيرة حوالي 1.2 ميل مربع فقط، وتقع على سواحل ياقوتيا الروسية.

ونقلت صحيفة "ذا صن" عن بعض المدونين توقعاتهم حول سبب حجب الجزيرة باللون الأسود الداكن، حيث قال أحدهم: "سأخمن أن هناك قاعدة عسكرية روسية مخفية موجودة هناك، وربما قاعدة كبيرة في ذلك المكان".