فنانة خليجية تنشر صورة النسخة الشبيهة لها

شاركت الفنانة بلقيس جمهورها، عبر حسابها الخاص على "إنستغرام"، صورا وفيديو لتمثال الشمع الخاص بها من متحف "مدام توسو".

وظهرت الفنانة بلقيس في الفيديو من متحف "مدام توسو" في دبي في الإمارات العربية المتحدة، عندما التقت مع تمثال الشمع الخاص بها، ليكون هذا أول تمثال شمع في الشرق الأوسط .

وعبرت الفنانة بلقيس عن فرحتها وفخرها بالهدية التي قدمتها لها دولة الإمارات وشكرت القائمين على هذا المشروع عبر "إنستغرام" قائلة:

"الكلمات لا تكفي لوصف فخري وسعادتي بتدشين التمثال الشمعي الخاص بي، وكل الشكر الجزيل لقادتنا الكرام وحكومة بلدي الإمارات الرشيدة الغالية على الدعم اللامحدود، وللقائمين على متحف "مدام توسو" على الاتقان المبهر". وأضافت مازحة: "وين الأصلية ووين بلقيس التمثال؟".

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وشارك المتابعون لبلقيس، فرحة الفنانة في حصولها على تمثال الشمع، وهنأؤوها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما عبروا عن إعجابهم بمدى دقة العمل ومهارة الصانع، حيث لم يستطيعوا التفريق بين بلقيس الحقيقية وتمثال الشمع.

يُذكر أنّ بلقيس فتحي تعيش حالة من النشاط الفني في القاهرة، إذ أحيت حفلين في أسبوع واحد بعد فترة غياب دامت أربع سنوات، فضلا عن استعدادها لتقديم أغنية باللهجة المصرية للمرة الأولى قريبا، حسب ماذكرت مجلة "لها".