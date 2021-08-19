دراسة توضح السبب الحقيقي وراء الرغبة في شرب الكحول

أكد علماء أحياء سويديون من جامعة لينشوبينج أن مجموعة محددة من الخلايا العصبية في الدماغ هي المسؤولة عن رغبة الشخص بشكل لا إرادي بشرب الكحول.

وأكد العلماء أن بعض الناس سيشربون الكحول حتى لو كانوا مدركين تماما أنه لا يجب القيام بذلك، وفقا لدراسة نُشرت نتائجها في مجلة "Science Advances".

Алкаши Рюриковичы. Наши люди.



Нуладно, дадим шведам автономию, когда все ебнется.https://t.co/gnl0EOFSud — watt (@wattnic1) August 18, 2021

​وأكدت الدراسة أنه يوجد مجموعة كبيرة من البشر ليس لديهم إدمان واضح على الكحول لكن في نفس الوقت لديهم شغف لا يقاوم.

كما أوضح رئيس التجربة، أستاذ الطب النفسي ماركوس هيليج، فإن هذه المجموعة من الخلايا هي التي تحدد الفرق بين القدرة على تقييد الذات وعدم القدرة على التوقف.

في وقت سابق، اكتشفت عالمة النفس أليسا ميتلينا طريقة فعالة للتغلب على الرغبة الشديدة في تناول الكحول ونصحت الاهتمام بالأفكار التي تسبق الرغبة في الشرب، والاستماع إليها.