فيديو يرصد "جمالا لا يضاهى" في إحدى المدن الصينية

تمتلك بعض المناطق حول العالم طبيعة خلابة تضم العديد من مظاهر الجمال وأبرزها الأنهار الجارية والمساحات الخضراء.

وتعد مدينة غويلين، من المدن الجميلة في الصين، التي تمتلك مجاري مائية تمنحها جمالا لا يضاهى، كما تقول صفحة "بيوتيفول تشانيا" على "تويتر".

Hop on a raft and float downstream to find the peerless beauty of Guilin, south China’s Guangxi Zhuang Autonomous Region. pic.twitter.com/8aU9LsKzWf — Beautiful China (@PDChinaLife) August 19, 2021

ونشرت الصفحة مقطع فيديو، قالت إنه يرصد جانبا من مظاهر الجمال، التي تمتلكها تلك المدينة الصينية، التي يقبل عليها الناس للاستمتاع بركوب العوامات المائية والاستمتاع بالمشاهد الجميلة التي تحيط بهم.