صيني يحول قشر البيض إلى تحف فنية... فيديو

يعد البيض مصدرا غذائيا مهما عندما يتم تناوله، لكن فوائده لا تقتصر على ذلك، بل يمكن أن يتحول إلى وسيلة لتصميم تحف فنية رائعة.

وبينما تعد المكونات الداخلية للبيض مصدرا للغذاء، فإن قشر البيض يمكن أن يدخل في العديد من الاستخدامات، لكن ذلك يحتاج إلى مهارة عالية.

ويعد استخدام قشر البيض في صناعة الأشكال الفنية من المهارات التي تنتشر في الصين.

ويتطلب ذلك مهارة استخدام الأيدي بدقة عالية عند التعامل مع قشر البيض، والشخص الذي يمكن أن يقوم بهذه المهمة سيقضي وقتا طويلا حتى يستكمل هذا العمل بالجودة المطلوبة.

Egg-cellent carving on eggshell! Eggshell carving is a traditional handicraft in China that requires delicate hands and a patient mind. #ChinaGotTalent pic.twitter.com/dqeEziXDMz — People's Daily, China (@PDChina) August 19, 2021

ويظهر مقطع فيديو، نشرته صحيفة "الشعب"الصينية، خطوات إعداد قشر البيض لاستخدامه في الأعمال الفنية، كما يرصد أدوات دقيقة يتم استخدامها لإنجاز ذلك بدقة عالية.

ويظهر الفيديو كيف تمكن فنان صيني من تحويل قشر البيض إلى تحفة فنية رائعة بعد اتباع مجموعة من الخطوات في التعامل معها بالمهارة المطلوبة.