زوج ممثلة سعودية يضعها بموقف مفاجئ أمام متابعيها... فيديو

نشرت الممثلة السعودية، إلهام علي، فيديو لها على موقع "يوتيوب" يضمها وزوجها الفنان خالد صقر، الذي رفض الظهور بالفيديو واكتفى بالإجابة عن الأسئلة التي توجهها له الفنانة إلهام.

وأظهر الفيديو رد فعل إلهام علي عندما رفض خالد صقر الظهور معها بالفيديو، حيث تداركت الأمر بسرعة وسهولة وبدأت بإطلاق العديد من الأسئلة على خالد صقر حول عمله الجديد "اختطاف" والذي يجسد من خلاله شخصية الخاطف ماجد.

وتشارك إلهام علي في مسلسل "اختطاف"، وتجسد فيه ثلاث شخصيات، خلود ولينا وطيف، وعلقت إلهام على عملها هذا من خلال تغريدة على صفحتها الخاصة على "تويتر" قائلة:

"تحديت نفسي فيه، ما قدمت شخصية وحدة، قدمت ثلاث شخصيات بأبعاد وأشكال مختلفة"، كما تمنت إلهام أن تكون على قدر هذا التحدي، كما نقل موقع "كل يوم".